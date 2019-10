Children of Morta: Wächterfamilie Bergson zieht auch auf PS4 und Xbox One in den Kampf - 4Players.de

Screenshot - Children of Morta (PC) Screenshot - Children of Morta (PC) Screenshot - Children of Morta (PC)

Gameplay: Der einzigartige Mix aus Action-Adventure-RPG, Rogue-Lite und Hack'n'Slash, bei dem die wachsende Erfahrung nicht nur nur den einzelnen Charakteren, sondern auch der kompletten Familie zugutekommt. Permadeath existiert nicht und Spieler können ihr Familienmitglied zwischen jedem Dungeon-Run wechseln.

Geschichte: Die Geschichte spielt in einem fernen Land - spricht aber alltägliche Themen und Emotionen an: Liebe und Hoffnung, Sehnsucht und Unsicherheit sowie Verluste und Opfer, die wir eingehen, um diejenigen zu retten, die wir am meisten lieben. Ultimativ geht es dabei um eine Familie von tapferen Helden, die sich gegen die aufkeimende Dunkelheit stellt.

Dungeon-Crawler: Alle Dungeons im Spiel werden prozedural generiert - der Aufbau ist also mit jedem Abenteuer anders. Jedes Dungeon enthält zwei bis vier Level und einen einzigartigen Bosskampf am Ende. Spieler können bereits besuchte Höhlen für mehr XP oder die Erfüllung aller Nebenaufgaben erneut erkunden.

Charaktere & Fähigkeiten: Fernangriffe, Magiezauber, Blocken, Betäuben, Ausweichen, passive Fähigkeiten - all das kann entdeckt, freigeschaltet und verbessert werden. Spieler können aus sechs verschiedenen Familienmitgliedern wählen und deren einzigartige Skill-Sets nutzen. Vater John ist ein schützender Krieger mit Schild und Schwert, die älteste Tochter Linda eine präzise Schützin. Kevin dagegen ist ein leiser Kämpfer mit tödlichen Dolchen während Lucy eine lebhafte und mutige Feuermagierin ist. Mark tritt als achtsamer Martial-Arts-Kämpfer seinen Gegnern gegenüber und Joey zerschmettert sie letztendlich mit seinem Vorschlaghammer.

Art-Style: Die Mischung aus handgezeichneter Pixel-Art und frame-by-frame Animationen wird kombiniert mit modernen Lichteffekten und erweckt dadurch die gefährliche aber wunderschöne Welt von Children of Morta zum Leben.

Dead Mage und die 11 bit studios haben das bereits für PC erhältliche Roguelite-Rollenspiel Children of Morta am 15. Oktober 2019 auch für PlayStation 4 ( PlayStation Store ) und Xbox One ( Microsoft Store ) veröffentlicht. Unser Test ist in Arbeit. Die Umsetzung für Nintendo Switch soll am 20. November erscheinen. Zwei Tage später wird der Titel zudem via Merge Games als Boxversion im Einzelhandel erhältlich sein - für PC, PS4 und Switch sogar als limitierte Signature Edition inklusive Pocket-Artbook, Rucksack-Pins, Kunstkarten und Zertifikat.Zum Spielinhalt heißt es vom Hersteller: "Das Action-RPG mit Rogue-Lite-Ansatz setzt auf Charakterentwicklung und bietet Hack'n'Slash-Kämpfe gegen Gegnerhorden in prozedural generierten Dungeons, Höhlen und Ländereien, um der aufkeimenden Verderbnis Einhalt zu bieten."Als Features werden herausgestellt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer PS4 Xbox One