Children of Morta: Shrine of Challenge: Erstes Update bringt höheren Schwierigkeitsgrad

Für Children of Morta ist das erste (kostenlose) Inhaltsupdate auf PC, PlayStation 4, Switch und Xbox One erschienen. Kern des Updates "Shrine of Challenge" ist ein "Hard Mode". Auf dem höheren Schwierigkeitsgrad haben die Gegner mehr Lebensenergie und richten mehr Schaden an. Allerdings gibt es auch mehr Erfahrungspunkte. Ansonsten kommen zwei neue Gegner (Dunkle Klinge und Mech-Konstrukteur), 18 weitere Gegenstände, eine Option für eine größere Benutzeroberfläche und Balance-Anpassungen ins Spiel.Letztes aktuelles Video: Shrine of Challenge Free Update TrailerChildren of Morta wird insgesamt sechs kostenlose Updates und eine kostenpflichtige Erweiterung (Uncharted Lands) mit einem neuen Kapitel erhalten. Ein New-Game-Plus-Modus, ein weiterer Charakter, zufällige Begegnungen, Online-Koop, ein Endlos-Modus und ein Paket mit weiteren Gegenständen sollen kostenlos hinzugefügt werden.