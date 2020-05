Children of Morta: Setting Sun Inn: Zweites Update mit Neustart-Plus-Modus und mehr Story-Details

Der Update-Fahrplan für Children of Morta. Aktuell bei 2/7.

Nach Abschluss des Spiels können Spieler ihren Spielstand im Spielstand-Menü in einen „NG+“-Spielstand umwandeln

Speicherplätze für „Neustart Plus“ haben ein „+“-Symbol und eine etwas andere visuelle Hervorhebung

Freigeschaltete Gebiete und Dungeons.

Den gesamten Questfortschritt.

Spieler behalten:

Freigeschaltete Charaktere.

Fortschritte in den Fertigkeitsbäumen der Charaktere.

Alle Ressourcen.

Upgrades von Bens Werkstatt.

Upgrades des Buches von Rea.

Außerdem ändern sich folgende Dinge:

Spürbare Erhöhung der Schwierigkeit des Spiels.

Höhere Obergrenze für Fertigkeitspunkte von Charakteren.

Höhere Obergrenze für die Upgrade-Level von Bens Werkstatt.

Höhere Obergrenze für die Upgrade-Level des Buches von Rea.

Abgeschlossene Spielstände können in Neustart-Plus-Spielstände konvertiert werden

Spielstände kopieren und einfügen

Spielstände löschen

Missionsupdate C1 (Dungeon: Höhle 1)

Missionsupdate C2 (Dungeon: Höhle 2)

Missionsupdate C3 (Dungeon: Höhle 3)

Missionsupdate W1 (Dungeon: Wind 1)

Missionsupdate W2 (Dungeon: Wind 2)

Missionsupdate W3 (Dungeon: Wind 3)

Missionsupdate M1 (Dungeon: Magma 1)

Missionsupdate M2 (Dungeon: Magma 2)

Margarets Stab (Home: Wind 2)

Nachtwachen (Home: Magma 2)

Der Wald – Alle für Einen (Beginn des Waldlevels)

Ben flucht (Home: Wind 2)

Mary fragt (Home: Wind 3)

Der trockene Brunnen 03 (Home: Magma 2)

Im Netz gefangen (Dungeon: Cave 1)

An der ersten Schwelle (Dungeon: Cave 1)

Leichenbrut-Event (Dungeon: Cave 1)

Margarets Nachforschung 1 (Dungeon: Cave 1)

Margarets Nachforschung 2 (Dungeon: Cave 2)

Margarets Nachforschung 3 (Dungeon: Cave 3)

Ausgetrockneter Teich (Magma 1)

Lucy sieht Margaret am Baum (Magma 2)

John und Mary unterhalten sich (Magma 1)

Das Neugeborene unterhalten (Magma 1)

Kevin kümmert sich um seine Mutter im Krankenbett (Wind 3)

Familienabendessen, Essen und Beten (Cave 3)

Mark lernt (Cave 3)

Mark erfährt die Wahrheit (Wind 2)

Kevin schwimmt im Teich

Sterndeuter steht auf der Veranda

Sterndeuter steht nahe des Teiches

Katze im Trainingsbereich

Katze spielt im Haus

Katze auf schaukelndem Baum

Katze auf Veranda

Margaret liest ein Buch

Margaret macht ein Nickerchen

Joey hackt Holz

Joey macht Klimmzüge

John raucht Pfeife und schaut auf das Aquarium

John raucht Pfeife und schaut auf das Gemälde im Flur

John raucht Pfeife auf der Veranda

Mary liest ein Buch

Hope schläft vor dem Kamin

Ben repariert die Musikbox

Ben ist auf der Veranda und schaut zum Horizont

Ben macht ein Nickerchen

Wolf steht im Trainingsraum

Wolf sitzt auf dem Kliff

Sterndeuter mit Katze

John und Ben unterhalten sich auf der Veranda

Wolf und Katze auf der Veranda

Wolf und Katze auf dem Brunnen

Wolf und Katze auf dem Baum des Lebens

Quests für Familienbegleiter:

Wind: Rette eine Familie des Volkes von Baharut

Magma: Rette die Arbeiter

Magma: Hilf dem Fremden

Höhle: Mary (nach Geburt) hilft Flüchtlingen x3

Wind: Mary (nach Geburt) hilft Flüchtlingen x3

Magma: Ben repariert Roboter x2

Magma: Ben repariert Gerät x3

Wolfsjunges: Nach Abschluss der Quest erscheint Ryker (ein Wolfsjunges) vor den Bossräumen und hilft den Bergsons mit einem Heiltrank

Sterndeuter: Nach Abschluss der Sterndeuter-Quest wird der weise Mann in den Räumen des Ladens erscheinen und den Bergsons mit einem Edelstein helfen

Puppenmacher: Nach Rettung aller Maschinenwesen werden sie am Eingangsraum jedes Gebiets erscheinen und den Bergsons mit einem Glücksbringer helfen

Reichweite und Schaden der Fähigkeit „Wut“ von Lucy wurden erhöht

Schaden von Joeys Sekundärangriff wurde erhöht

Spielerinteraktionen mit Schreinen und goldenen Truhen kann nun zu Ausweichen übergehen, um es responsiver zu machen

Baum von Rea: Glücks-Upgrade wurde abgeschwächt

Baum von Rea: Upgrade „Göttliche Meisterung“ wurde abgeschwächt

Göttlicher Künstler: Goldbonus 2x -> 2,5x

Bewegungsgeschwindigkeit von Flinke Füße wirkt sich nun auch auf Unbewaffnet aus

Gier nach Edelsteinen: Maximaler Stapel von 20 auf 15 reduziert

Pulsierende Sphäre: Abklingzeit verringert von 30 auf 20

Totem des Widerstands: Rückstoßgeschwindigkeit erhöht

Todesspirale: Schadensreduktion 1,5 -> 1. Abklingzeit erhöht

Göttlicher Schild: Schadensreduktion 1 -> 0,6 . Abklingzeit erhöht

Felshaut: Dauer 10 -> 8

Mit dem Mysteriöses Ei kann nun der Fäulniseffekt auf einem Charakter zurückgesetzt werden.

Viele kleinere Fehlerbehebungen und andere kleine Verbesserungen in der Spielbalance, damit sich das Spiel flüssiger spielt.

Das zweite, kostenlose Inhaltsupdate "Setting Sun Inn" ist für Children of Morta auf PC, PS4, Switch und Xbox One veröffentlicht worden. Mit dem Patch wird der Neustart-Plus-Modus (New Game Plus) eingeführt. Nachdem das Spiel einmal durchgespielt wurde, kann eine neue Partie in diesem Modus mit höherer Schwierigkeit, erhöhter Obergrenze für Fertigkeitspunkte von Charakteren sowie Upgrades von Bens Werkstatt und Margarets Labor noch einmal gespielt werden. Die Spieler behalten ihre freigeschalteten Charaktere, ihren Fortschritt im Skilltree, ihre Ressourcen sowie die Upgrades von Bens Werkstatt und des Buches von Rea.Darüber hinaus haben die Entwickler die Hintergrundgeschichte mit zusätzlichen Details ausgebaut. Neben 20 weiteren Zwischensequenzen und acht interaktiven Hausereignissen, die den Haushalt der Familie Bergson lebendiger zu machen sollen, gibt es 26 Charakteranimationen für den Wartezustand eines Charakters im Haus und 14 neue Familien-Events bzw. Quests in den Dungeons. Drei neue Eigenschaften sind zudem über die Nebenquests verfügbar. Die neuen familienbezogenen Quests sind auch im ersten Spieldurchgang verfügbar.Letztes aktuelles Video: Setting Sun Inn - New Game Free Update Official TrailerEs folgt das Change-Log von Dead Mage und 11 bit studios (Vorsicht: Spoiler-Gefahr).– Das Spielstand-Menü hat nun Einstellungsoptionen für Spielstände und ein Untermenü für jeden Spielstand mit neuen Features: