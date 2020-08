Children of Morta: Charity-DLC: "Paws and Claws" erweitert das Haus mit einem Tierheim

Screenshot - Children of Morta (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Children of Morta (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Children of Morta (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Children of Morta (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Children of Morta (PC, PS4, Switch, One)

Für Children of Morta ist der Charity-DLC "Paws and Claws" (Pfoten und Krallen) auf PC, PlayStation 4, Switch und Xbox One veröffentlicht worden. Alle Erlöse aus dem Verkauf der Erweiterung gehen an die "Humane Society International" - eine der größten Tierschutzorganisationen der Welt.Das Haus der Bergsons wird mit einem "Tierheim" erweitert und eine Reihe von Tiere wird das Haus der Familie einen Besuch abstatten - Rehe, Füchse, Vögel und mehr. Die Familienmitglieder werden sich um die Tiere kümmern und sie füttern können. Dadurch erhalten die Bergsons bestimmte Boni (mehr XP, schnelleres Tempo etc.). Auch neue interaktive Events und zahlreiche neue Animationen werden versprochen."'Pfote und Klaue' ist die Art von Inhalt, die die Bedeutsamkeit aufgreift, die wir oft in unsere Spiele einfließen lassen. Tiere sind ein großer Teil der ursprünglichen Children-of-Morta-Geschichte, so dass es sich naheliegend anfühlte, die Beziehungen zu ihnen im Spiel zu vertiefen. Und die Zusammenarbeit mit einer Organisation wie Humane Society International passt perfekt in die Denkweise der 11 bit Studios, da wir glauben, dass ein Unternehmen, das sinnvolle Spiele produziert, auch sinnstiftend handeln sollte", sagte Karol Kala, Produzent von Children of Morta.Darüber hinaus erscheint ein kostenloses Update mit sechs nueen göttlichen Gnaden, acht Verbrauchsgegenständen (Talisman of Protection, Iron Hide etc.) und einem Dutzend neuen Relikten.