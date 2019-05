Overwatch: Havanna-Karte (Typ: Eskorte) auf PC, PS4 und Xbox One verfügbar - 4Players.de

Für Overwatch ist die neue Karte Havanna (Typ: Eskorte) auf PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht worden. Das damit verbundene Update umfasst ebenfalls einige Bugfixes und zwei legendäre Skins (bis zum 22. Mai verfügbar) mit Overwatch-League-Bezug: 2019 Atlantic All-Star Mercy und 2019 Pacific All-Star Lúcio. Der Workshop wird noch weiterhin auf PC getestet."Die neue Eskortekarte Havanna spielt in der Region, die früher Maximilien, einem berüchtigten Mitglied aus Talons innerem Zirkel, als Operationsbasis diente. Viele Jahre hat diese geheimnisvolle Organisation die Einwohner Havannas mit ihren kriminellen Machenschaften in Angst und Schrecken versetzt. Schließlich wurde ein Einsatzteam von Overwatch-Agenten geschickt, um Maximilien dingfest zu machen und wichtige Informationen über eine weitere geheimnisvolle Persönlichkeit in Talons Reihen zu erhalten: Doomfist."Letztes aktuelles Video: Havana New Escort Map