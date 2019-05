Overwatch: Replay-Funktion in Entwicklung; Testlauf auf PC gestartet - 4Players.de

Screenshot - Overwatch (PC) Screenshot - Overwatch (PC) Screenshot - Overwatch (PC)

Für Overwatch befindet sich eine Replay-Funktion in Entwicklung. Auf dem PC können die Replays bereits auf dem öffentlichen Testserver (PTR) ausprobiert werden. Mit Replays können vergangene Matches aus unterschiedlichen Blickwinkeln angesehen werden - egal, ob aus der Ego-, Verfolger- oder Vogelperspektive. Das Spiel kann verlangsamt oder beschleunigt werden. Auch die Benutzeroberfläche lässt sich ausschalten.Die verfügbaren Replays werden im Spielerprofil unter dem Reiter 'Replays' aufgelistet. Von dort aus können Spieler ihre letzten zehn Matches in allen Spielmodi ansehen (Tutorial und Trainingsbereich ausgenommen). Die Replays stehen bis zur Veröffentlichung des nächsten Patches zur Verfügung - genau wie die Highlights werden Replays mit der Veröffentlichung eines neuen Patches zurückgesetzt.Eine Liste der verfügbaren Tastenkombinationen für die Replay-Funktion findet ihr im Spiel (Optionen > Steuerung > Zuschauen). Mit "Strg+I" kann zum Beispiel das Helden-Overlay eingeblendet werden. Die Konsolen sollen die Replay-Funktion auch in Zukunft erhalten.