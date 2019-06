Overwatch: Update bringt Replays, Helden-Anpassungen und Baptistes Rückkehr-Herausforderung - 4Players.de

Die Heilmunition wurde von 10 auf 12 erhöht.

Die Dauer wurde von 8 auf 10 Sek. erhöht.

Die Länge der Defensivmatrix wurde von 15 auf 10 Meter verringert.

Die Erholungszeit zwischen Schüssen des primären Feuermodus wurde von 0,5 auf 0,42 Sek. verringert.

Die Barriere kann jetzt aufgestellt werden, ohne Nachladen zu unterbrechen.

Die Reichweite für das Interagieren mit dem Teleporter wurde von 1 auf 1,5 Meter erhöht.

Der Schaden pro Projektil seines sekundären Feuermodus wurde von 12,5 auf 10,5 verringert (insgesamt 105 Schaden pro Schuss).

Für Overwatch ist das gestern vorgestellte Update veröffentlicht worden ( Change-Log ). Es enthält u. a. die "Rückkehr-Herausforderung von Baptiste", die bis zum 1. Juli zur Verfügung stehen wird. Wenn man neun Partien mit Baptiste gewinnt, egal in welchem Modus, erhält man einen epischen Skin für den Feldsanitäter. Außerdem gibt es Belohnungen für das Betrachten von Twitch-Streams Neu sind ebenfalls die Replays, also Aufnahmen bzw. Wiederholungen von gespielten Partien. Blizzard: "Erlebt eure vergangenen Partien in Overwatch mit dem Replays-Feature aus einer völlig neuen Perspektive. Mit Replays könnt ihr eure zehn letzten Matches aus einem beliebigen Winkel ansehen. Egal, ob aus der Ego-, Verfolger- oder Vogelperspektive, mit diesem Tool habt ihr alles im Blick. Um eure Fertigkeiten zu verfeinern, könnt ihr das Spiel verlangsamen oder beschleunigen und so spielentscheidende Momente analysieren, euch die ganze Action von oben ansehen oder sogar die Benutzeroberfläche komplett ausblenden."Auch an den Karten aus dem Spielmodus "Angriff" wurden Veränderungen vorgenommen. Auf allen Angriffskarten wurde die für die Einnahme von Punkt A verliehene Zeit von 4 auf 3 Min. verringert. Nach dem Verlust von Punkt A erscheinen alle eliminierten Verteidiger und jene, die kurz darauf gestorben sind, innerhalb von höchstens 3,5 Sek. wieder.Kommentar der Entwickler: "Matches auf Angriffskarten dauern im Durchschnitt etwas länger als von uns vorgesehen, ganz besonders Ranglistenmatches mit mehreren Runden. Außerdem kann das angreifende Team etwas zu oft Punkt A und Punkt B vollständig einnehmen. Indem wir die Zeit pro Runde von 8 auf 7 Minuten verringern, können wir beide Probleme lösen, da eine kürzere Dauer gute Defensivleistungen stärker belohnt. Darüber hinaus kämpfen einige Verteidiger oft mit guter Absicht noch spät um Punkt A. Dadurch erscheinen sie verzögert wieder, nachdem Punkt A erobert wurde, und ihr Team kann nur sehr schwer einen schnellen Angriff auf Punkt B abwehren. Für solche Situationen verringern wir vorübergehend die Wiederbelebungszeit, sodass diese Spieler ihrem Team schneller wieder unter die Arme greifen können und nicht dafür bestraft werden, Punkt A verteidigen zu wollen."Änderungen an den HeldenBiotikwerferVerstärkungsmatrixKommentar der Entwickler: Weil Baptistes Waffe über zwei Feuermodi verfügt, muss er sie sehr oft nachladen. Wir verleihen ihm etwas mehr Munition, sodass er länger mit seinen Granaten heilen kann. Durch die erhöhte Dauer von Verstärkungsmatrix haben seine Verbündeten jetzt mehr Zeit, sich in Position zu bringen und sie optimal zu nutzen.DefensivmatrixKommentar der Entwickler: Defensivmatrix ist eine sehr mächtige defensive Fähigkeit, die auf große Entfernung manchmal erdrückend wirken kann. Durch die kürzere Reichweite muss sich D.Va in Zukunft vorsichtiger in Position bringen, um sie effizient zu nutzen.FriedensstifterKommentar der Entwickler: Im Schnitt konnte McCrees verursachter Schaden seine vergleichsweise geringe Mobilität und Vielseitigkeit nicht ganz wettmachen. Durch die verringerte Erholungszeit zwischen Schüssen kann er mehr Schaden austeilen. Gleichzeitig benötigt er nicht mehr Schüsse, um Gegner auszuschalten.SchutzbarriereKommentar der Entwickler: Orisas Waffe hatte eine der längsten Nachladeanimationen im Spiel und es fühlte sich zu störend an, wenn man das Nachladen durch das Platzieren einer Barriere unterbrechen muss. Durch diese Änderung kann sie jetzt bedenkenlos nachladen und trotzdem sich selbst und ihr Team jederzeit beschützen.TeleporterKommentar der Entwickler: Mit dieser Änderung wollen wir hauptsächlich das Spielerlebnis verbessern. Bislang konnte Symmetra nämlich erstellte Teleporter nicht nutzen, ohne vorher auf sie zuzulaufen.BolzenkanoneKommentar der Entwickler: Der Schaden von Torbjörns sekundärem Feuermodus in Kombination mit seiner Fähigkeit Überladung war angesichts seiner kürzlich erhöhten Überlebensfähigkeit ganz einfach zu hoch."Letztes aktuelles Video: Developer Update June 2019 Update