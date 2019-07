Overwatch: Der 31. Held ist der exzentrische Astrophysiker Sigma - 4Players.de

Der 31. Held in Overwatch heißt Sigma. Seine Vorgeschichte wird im folgenden Trailer präsentiert. Details zu seinen Fähigkeiten, zur Spielweise und zur Verfügbarkeit hat Blizzard Entertainment aber nicht verraten. Auf dem Testserver (PTR) ist Sigma bisher ebenfalls nicht präsent. Dort wird weiter das neue Rollensystem mit zwei Tanks, zwei Heilern und zwei Schadensverursachern getestet ( wir berichteten ).Blizzard: "Was geht in dem Kopf eines exzentrischen Astrophysikers vor, der die Geheimnisse des Universums entschlüsseln will und durch ein fehlgeschlagenes Experiment zur lebenden Waffe wird? Wir stellen vor: Sigma."Letztes aktuelles Video: Hintergrundgeschichte Sigma