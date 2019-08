Overwatch: Update mit Tank-Held Sigma und der Rollenwahl (Beta-Saison) veröffentlicht - 4Players.de

"Hypersphären: Sigma schleudert zwei Schwerkraftladungen, die von Wänden abprallen. Nach kurzer Zeit implodieren sie und fügen Gegnern in einem großen Umkreis Schaden zu.

Experimentelle Barriere: Sigma bewegt eine schwebende Barriere an einen beliebigen Ort. Er kann die Barriere jederzeit auflösen.

Kinetische Konversion: Sigma hält feindliche Projektile in der Luft an und erzeugt daraus Schilde.

Akkretion: Sigma schleudert dem Gegner eine Ansammlung von Steintrümmern entgegen und reißt ihn damit zu Boden.

Gravitationsfluss: Sigma entfesselt seine wahre Macht und hebt vom Boden ab. Er schleudert Gegner im Zielbereich in die Luft und schmettert sie anschließend auf die Erde."

Für Overwatch ist das Update 1.39 erschienen. Fortan ist Sigma (Siebren de Kuiper, Alter: 62) als neuer Held aus der Tank-Kategorie verfügbar. Er soll laut Blizzard "schwer" zu spielen sein. Der exzentrische Astrophysiker kann durch ein fehlgeschlagenes Orbitalexperiment Einfluss auf die Schwerkraft nehmen.Die Fähigkeiten von Sigma sind:Darüber hinaus sind die geplanten Änderungen an der Rollenwahl ebenfalls implementiert worden. Alle normalen Overwatch-Matches (Schnellsuche und Ranglistenmatches) sind fortan auf zwei Tank-Helden-, zwei Heiler-Helden und zwei Schadensverursacher-Helden (DD) umgestellt worden. "Wir führen (...) die brandneue Rollenwahl ein, um sicherzustellen, dass Matches in Overwatch auch in Zukunft fair bleiben und Spaß machen. Wir wollen im Spiel eine Umgebung schaffen, die Teamwork in den Vordergrund stellt und Spieler dazu anregt, in jedem Match ihr Bestes zu geben", heißt es.Vor dem Match kann man auswählen, ob man Tank, Heiler oder DD spielen möchte. Für jede Heldenkategorie gibt es dann eine eigene Warteschlange und eigene Wertungspunkte (rollenspezifische Wertung). Am Ende eines Matches kehren die Spieler ins Hauptmenü zurück und wählen ihre Rolle aus, bevor sie sich für die nächste Partie einreihen. Gibt es wenige Spieler in einer Kategorie, winken Bonus-Lootboxen. Die Rollenwahl wird in einer Beta-Saison bis zum 1. September getestet. Während der Beta-Saison können Spieler ähnlich wie in anderen Mini-Ranglistensaisons Ranglistenpunkte verdienen. Die Rollenwahl für die Schnellsuche und Ranglistenmatches wird ab dem 1. September mit Beginn von Ranglistensaison 18 vollständig verfügbar sein.Letztes aktuelles Video: Sigma - Trailer