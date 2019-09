Overwatch: Gerücht: Switch-Umsetzung wird in den nächsten Stunden angekündigt - 4Players.de

Die Gerüchte über eine Overwatch-Umsetzung für Nintendo Switch verdichten sich. Vor einigen Tagen wurden zunächst eine Switch-Hülle mit Overwatch-Logo gesichtet, bevor eine vermeintliche Releaseterminliste eines Einzelhändlers durch einschlägige Foren kursierte - auf dieser Liste war auch das heute angekündigte Plants vs. Zombies: Schlacht um Neighborville mit dem korrekten Termin aufgeführt. Nun meldeten sich sowohl Eurogamer als auch Kotaku zu Wort und bestätigten, dass sie Insider-Berichte über eine Overwatch-Version für Switch gehört hätten. Es wird davon ausgegangen, dass Overwatch am 18. Oktober 2019 für die Nintendo-Konsole in Europa erscheinen wird.Jeff Kaplan (Game Director von Overwatch) sagte bereits vor zwei Jahren in einem Reddit-AMA , dass er gerne eine Switch-Version des Multiplayer-Shooters sehen würden.Es kann davon ausgegangen werden, dass Overwatch für Switch bei der Nintendo-Direct-Ausgabe angekündigt wird, die am 5. September um 0.00 Uhr ausgestrahlt wird, schließlich soll sich die Präsentation auf Switch-Titel im Jahr 2019 fokussieren ( wir berichteten ).Letztes aktuelles Video: Sigma - Trailer