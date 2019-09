Overwatch: Switch-Umsetzung angekündigt; Bewegungssteuerung, Auflösung und Co. - 4Players.de

Aktualisierung vom 05. September 2019, 10:02 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 05. September 2019, 00:12 Uhr:

Die Switch-Umsetzung wird in Zusammenarbeit mit Iron Galaxy realisiert ( Quelle ). Der Shooter wird in 900p im TV-Modus und in 720p im Handheld-Modus laufen - jeweils mit 30 fps (Bilder pro Sekunde). Crossplay ist noch nicht geplant.Zu Beginn der Nintendo-Direct-Ausgabe ist die Switch-Umsetzung von Overwatch offiziell angekündigt worden. Die Overwatch Legendary Edition wird 39,99 Euro kosten und am 15. Oktober 2019 erhältlich sein - sowohl im eShop als auch im Einzelhandel mit einem Downloadcode für das Spiel."Darüber hinaus können Gamer auf der Nintendo Switch mithilfe der konsoleneigenen Bewegungssteuerung mit Gyrosensoren auf gänzlich neue Weise die Kontrolle über ihre Helden übernehmen. Sie können ihre Konsole neigen, um als McCree den perfekten Schuss vorzubereiten, als D.Va durch die Lüfte zu fliegen oder als Genji blitzschnell eintreffende Geschosse abzuwehren.""In Overwatch kämpfen Spieler gemeinsam und gegeneinander in einer fröhlichen und optimistischen Vision der Zukunft, und wir freuen uns, Gamer auf der Nintendo Switch begrüßen zu können", so J. Allen Brack, President von Blizzard Entertainment. "Die Legendary Edition umfasst alle Inhaltsupdates und Gameplay-Verbesserungen der letzten drei Jahre, und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Nintendo, um Spielern neue Möglichkeiten zu bieten, das vollständige Spielerlebnis von Overwatch zu genießen - sogar unterwegs."Die Legendary Edition umfasst das Hauptspiel, fünf legendäre Heldenskins, fünf epische Heldenskins, fünf Origin-Heldenskins und einen einlösbaren Code für eine dreimonatige Einzelmitgliedschaft von Nintendo Switch Online."Vorverkaufsbonus: Noire-Skin für Widowmaker. (...) Wenn du bis zum 31. Dezember 2019 Overwatch für Nintendo Switch erwirbst, erhältst du eine goldene Lootbox, die garantiert mindestens ein legendäres Extra enthält", schreibt Nintendo.Letztes aktuelles Video: Sigma - Trailer