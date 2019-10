Overwatch: Legendary Edition erscheint heute für Switch - 4Players.de

Screenshot - Overwatch (Switch) Screenshot - Overwatch (Switch) Screenshot - Overwatch (Switch) Screenshot - Overwatch (Switch) Screenshot - Overwatch (Switch) Screenshot - Overwatch (Switch) Screenshot - Overwatch (Switch) Screenshot - Overwatch (Switch) Screenshot - Overwatch (Switch) Screenshot - Overwatch (Switch) Screenshot - Overwatch (Switch) Screenshot - Overwatch (Switch) Screenshot - Overwatch (Switch) Screenshot - Overwatch (Switch) Screenshot - Overwatch (Switch) Screenshot - Overwatch (Switch) Screenshot - Overwatch (Switch) Screenshot - Overwatch (Switch) Screenshot - Overwatch (Switch) Screenshot - Overwatch (Switch)

Heute um 20:00 Uhr wird Blizzard Entertainment, wenn alles nach Plan läuft, die Server der Switch-Fassung von Overwatch freigeben. Die Overwatch Legendary Edition für Switch benötigt eine Verbindung zu den Spielservern, um ausgeführt zu werden.Die Switch-Version umfasst zahlreiche Inhaltspatches, die in den vergangenen drei Jahren für die anderen Plattformen (PC, PS4, Xbox One) veröffentlicht wurden. 31 spielbare Helden (inkl. dem jüngsten Neuzugang Sigma) und 28 Karten/Schauplätze sind dabei. "Außerdem können sie Havanna erkunden, die neueste Eskortekarte von Overwatch, und im Workshop mit leistungsstarken Skripting-Tools neue und spannende benutzerdefinierte Spiele erschaffen, die auf jeder Plattform verfügbar sind", schreibt Blizzard. "Dank der Bewegungssteuerung mit Gyrosensoren können Nintendo Switch-Spieler Overwatch auf eine völlig neue Art und Weise erleben. Mit den Joy-Con-Controllern können Spieler Junkrats Kamikazereifen mitten ins gegnerische Team lenken, als Pharah durch die Lüfte segeln, um Gerechtigkeit niederregnen zu lassen, und mit punktgenauer Präzision Zaryas Gravitonbombe landen.""Die Legendary Edition stellt mehr als drei Jahre fortlaufender Entwicklung von Overwatch dar. Wir können uns keinen besseren Start für Nintendo Switch-Spieler in Overwatch vorstellen", sagte J. Allen Brack, President von Blizzard Entertainment. "Wir freuen uns, dass sich neue Helden unserem ständig wachsenden Universum von Overwatch anschließen - ganz egal, ob von zu Hause oder unterwegs."Die Overwatch Legendary Edition für Nintendo Switch wird als physische Version (mit einem Downloadcode für das Spiel; ohne Speicherkarte) sowie über den Nintendo eShop als digitale Version zum empfohlenen Preis von 39,99 Euro erhältlich sein. Beide Versionen enthalten 15 Bonusskins für verschiedene Helden, darunter auch Wachtmeisterin D.Va, Blackwatch-Reyes für Reaper und Walküre für Mercy. Beim Kauf ist auch eine dreimonatige Einzelmitgliedschaft für Nintendo Switch Online enthalten. Obacht: Die enthaltene Nintendo-Switch-Online-Einzelmitgliedschaft verlängert sich nach drei Monaten automatisch."Die Nintendo Switch Online-Familienmitgliedschaft ist von der dreimonatigen Mitgliedschaft ausgeschlossen. Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft und Nintendo-Account für Online-Features erforderlich. Nicht in allen Ländern verfügbar. Internetverbindung für Online-Features erforderlich. Es gelten zusätzliche Bestimmungen. http://www.nintendo-europe.com/switchonline. Spieler, die bis zum 31. Dezember 2019 Overwatch für Nintendo Switch erwerben und sich einloggen, erhalten eine goldene Lootbox, die garantiert mindestens ein legendäres Extra enthält", erklärt der Hersteller weiter.Letztes aktuelles Video: Switch-Trailer