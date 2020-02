Overwatch: League: Saison 2020 startet heute Abend

Toronto Defiant vs. Paris Eternal - 19:00 Uhr MEZ

London Spitfire vs. New York Excelsior - 21:00 Uhr MEZ

Los Angeles Gladiators vs. Vancouver Titans - 23:00 Uhr MEZ

Los Angeles Valiant vs. Dallas Fuel - 01:00 Uhr MEZ

London Spitfire vs. Paris Eternal - 19:00 Uhr MEZ

Boston Uprising vs. New York Excelsior - 21:00 Uhr MEZ

Los Angeles Valiant vs. Vancouver Titans - 23:00 Uhr MEZ

San Francisco Shock vs. Dallas Fuel - 01:00 Uhr MEZ

Heute Abend beginnt die Saison 2020 in der Overwatch League. Alle Matches werden live auf YouTube und OverwatchLeague.com übertragen. Im Gegensatz zur letzten Saison sind diesmal 20 Teams am Start, zwei davon aus Europa (London und Paris). Die Veranstalter versprechen jede Menge Statistiken zu Spielern, Teams, Matches und Teamkämpfen im Stats Lab . Im März soll außerdem die Heldenauswahl, also die wöchentliche Beschränkung mancher Helden bei der Teamzusammenstellung, eingeführt werden ( wir berichteten ).Spielplan der ersten Woche ( Spielplan Samstag, 8. FebruarSonntag, 9. FebruarMontag, 10. Februar Blizzard Entertainment : "Die Overwatch League ist eine internationale Esportsliga, in der die besten Overwatch-Spieler der Welt in 20 städtebasierten Teams gegeneinander antreten. Die reguläre Saison umfasst 280 Matches. Sie beginnt im Februar und endet im Herbst mit den Nachsaison-Playoffs. Mit einem Preispool in Höhe von 5 Millionen [Dollar], (...) garantierter Vergütung der Spieler und einem hochmodernen Zuschauererlebnis ist die Overwatch League die weltweit führende Esportsliga."Letztes aktuelles Video: Entwicklerupdate Testlabor und Heldenauswahl