Overwatch: Update eröffnet das Testlabor und testet drei Schadenshelden pro Match

Für Overwatch ist ein weiteres Update auf PC, PS4, Switch und Xbox One veröffentlicht worden. Das Update umfasst die Mardi-Gras-Herausforderung von Ashe, die Grundlagen für die Heldenauswahl in der 21. Ranglistensaison (Einschränkung bei der Heldenauswahl ; aktuell läuft noch Saison 20) und den "Experimental-Modus" bzw. das Testlabor, das direkt im Hauptmenü zugänglich ist.Im Testlabor können Overwatch-Spieler neue Balanceänderungen, Regelwerke und Spielmodi ausprobieren. Testlabor-Teilnehmer erhalten Erfahrung und Fortschritt bei der Mardi-Gras-Herausforderung, sofern das eigene Team gewinnt. Der erste Testlauf ist heißt "Schaden mal Drei". In dieser Variante wird das vorhandene Rollenwahl-System (2 Tanks, 2 Heiler, 2 Schadensverursacher) modifiziert. In diesem Modus bestehen die Teams aus einem Tank, drei Schadenshelden und zwei Unterstützern. Aufgrund dieser Veränderung der Teamzusammenstellung wurden auch die Tank-Charaktere stellenweise stark verändert, aber in der Regel "haltbarer" gemacht. Das Change-Log findet ihr hier Michael Heiberg (Principal Game Designer): "Bei der Rollenwahl mit 2 Schadenshelden, 2 Unterstützern und 2 Tankspielern pro Team hatten wir am Ende viel mehr Schadensspieler in der Warteschlange als Tanks oder Unterstützer. Dadurch entstanden auch längere Wartezeiten. Wir haben uns also gefragt, was wäre, wenn wir versuchen würden, die Teamzusammenstellung mehr an das tatsächliche Rollenverhältnis anzunähern. Wenn das funktioniert, müssten Spieler weniger warten und könnten stattdessen mehr spielen. Es war also definitiv einen Versuch wert." Jeff Kaplan (Game Director): "Mit drei Schadensspielern boten sich Möglichkeiten der Teamzusammenstellung, die wir vorher noch nie wirklich gesehen haben. Wir haben Zusammenstellungen mit zwei flankierenden Helden wie Genji und Tracer gesehen, die von aggressiven Tanks unterstützt wurden. Wir haben auch Zusammenstellungen mit zwei Scharfschützen gesehen, wie Widowmaker und Hanzo, die defensiver gespielt haben. Jetzt könnten Teams zwei Scharfschützen haben, aber auch einen flankierenden Helden. Es spielt sich also ganz anders. Viel chaotischer. Es gibt viel mehr Action."