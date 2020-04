Overwatch: Echo und kompetitiver Modus mit freier Rollenwahl sind verfügbar

Tri-Schuss (primärer Feuermodus): Echo feuert 3 Geschosse auf einmal in einem Dreieck ab.

Haftbomben (sekundärer Feuermodus): Echo feuert eine Salve Haftbomben ab, die nach kurzer Zeit explodieren.

Flug (Umschalt): Echo stürmt nach vorn und kann kurzzeitig frei fliegen.

Gebündelter Strahl (E): Echo kanalisiert einige Sekunden lang einen Strahl, der sehr hohen Schaden an Gegnern verursacht, die weniger als die Hälfte ihrer Trefferpunkte haben.

Duplikat (Ultimative Fähigkeit): Echo dupliziert einen gegnerischen Helden und erhält Zugriff auf dessen Fähigkeiten.

Gleitflug (Passiv): Echo kann beim Fallen gleiten.

In Overwatch ist Echo mittlerweile auf allen Plattformen spielbar. Echo ist eine schnelle und bewegliche Roboter-Heldin. Mit ihrer ultimativen Fähigkeit kann sie einen gegnerischen Helden kopieren und erhält dabei Zugriff auf dessen Fähigkeiten. Blizzard teilt aber mit, dass die deutsche Lokalisierung von Echo aufgrund der aktuellen Lage noch nicht fertiggestellt ist: "Echo, unsere neuste Heldin, ist jetzt auf allen Plattformen verfügbar! Aber aufgrund der aktuellen Einschränkungen anlässlich der COVID-19-Pandemie konnten wir die Lokalisierung für einige ihrer Sprüche und Inhalte noch nicht fertigstellen. Keine Sorge, wir werden diese Dinge so bald wie möglich ergänzen. Bitte verzeiht, dass ihr Sprachumwandlungsmodul noch nicht fertig programmiert ist. Vielen Dank für euer Verständnis. Wir wünschen euch viel Spaß mit Echo in Overwatch."Echo gehört der Heldenkategorie Schaden an. Der Charakter-Schwierigkeitsgrad soll "Normal" (zwei Sterne) sein. Die Fähigkeiten von Echo:Nach Echo wird Overwatch bis zur Veröffentlichung von Overwatch 2 keine weiteren Helden-Neuzugänge mehr verzeichnen.In der Arcade ist zudem ein neuer kompetitiver Modus mit freier Rollenwahl verfügbar. Dieser Modus nutzt die Standardregeln für Ranglistenmatches, darunter Heldenauswahl und Beschränkung auf einen Helden, hat aber keinerlei Rollenbeschränkungen oder Rollenwahl. Dieser kompetitive Modus (mit Rangliste, neuen Platzierungs matches und Ranglistenpunkten) verfügt über eine eigene Saison.Letztes aktuelles Video: Launch Echo