Overwatch: Sommerspiele 2020 gestartet

Lúcioball: Remix ist eine schnellere und chaotischere Version von Lúcioball mit mehr Bällen.

Normalerweise sind zwei Bälle gleichzeitig im Spiel. Wenn ein Tor erzielt wird, erscheint der entsprechende Ball nach kurzer Zeit wieder.

In regelmäßigen Abständen erscheinen Bonusbälle, die drei Punkte bringen.

Nach einem Tor werden die Spieler nicht zurückgesetzt und das Match geht ohne Unterbrechung weiter.

Gnadenregel: Wenn ein Team einen Abstand von zehn Punkten zum Gegnerteam erreicht, endet das Match vorzeitig.

Busan hat neue Säulen und Oberflächen für mehr Wallrides.

Sydney hat eine Menge Sprungplattformen und mehr Oberflächen für Wallrides.



Spieler können sich jetzt in der Luft ducken, um schnell zum Boden zurückzukehren.

Lúcios Abklingzeiten sind deutlich kürzer.

Die Reichweite von Lúcios Nahkampfangriff und Schallwelle wurden erhöht.

Lúcio bewegt sich etwas schneller.

Sprungplattformen schleudern Spieler etwas höher in die Luft.

Controller vibrieren jetzt, wenn Tore erzielt werden.

Gnadenregel: Wenn ein Team einen Abstand von fünf Punkten zum Gegnerteam erreicht, endet das Match vorzeitig.



3 Spiele gewinnen | Spieler-Icon Baseballmari

6 Spiele gewinnen | Spray Union Jack

9 Spiele gewinnen | Epischer Tracer-Skin Union Jack



3 Spiele gewinnen | Spieler-Icon Golfmari

6 Spiele gewinnen | Spray Sandburg

9 Spiele gewinnen | Epischer Bastion-Skin Sandburg







3 Spiele gewinnen | Spieler-Icon Surfimari

6 Spiele gewinnen | Spray Eiscreme

9 Spiele gewinnen | Epischer Orisa-Skin Eiscreme

In Overwatch sind die "Sommerspiele 2020" als zeitbegrenztes Event angelaufen. Abermals darf Lúcioball (vergleichbar mit Rocket League) gespielt werden. Die Sommerspiele dauern bis zum 26. August.Die diesjährigen Sommerspiele umfassen fünf neue legendäre Skins (Tropisch für Baptiste, Rettungsschwimmerin für Pharah, Feskarn für Brigitte, Wellenreiterin für Echo) und drei epische Skins. Neben den Belohnungen der wöchentlichen Herausforderungen gibt es zwei neue Highlight-Intros, ein Emote, drei Siegerposen, sieben Spieler-Icons und zwei Sprays in den Lootboxen.Letztes aktuelles Video: Sommerspiele 2020Neuer Spielmodus: Lúcioball RemixUpdates an LúcioballWöchentliche HerausforderungenWöchentliche Herausforderungen können in der Schnellsuche, Ranglistenmatches oder der Arcade abgeschlossen werden, um zeitlich begrenzte Sprays, Spieler-Icons und einen epischen Skin zu erhalten, zusätzlich zu den normalen Belohnungen für das Spielen von Overwatch.Woche 1:Woche 2:Woche 3: