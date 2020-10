Overwatch: Halloween-Horror-Event 2020 und Probephase auf Switch

Ein tödlicher Geist jagt die Spieler.

Zomnics bewegen sich schneller.



Zomnics explodieren in der Nähe von Spielern.

Nur drei Spieler, aber sie verursachen mehr Schaden.



Helden werden regelmäßig zufällig gewechselt.

Manche Gegner erschaffen bei ihrem Tod einen Schockreifen.

Baptiste (Der Abtrünnige) und Ashe (Die Gesetzlose) wurden Junkensteins Rache ebenfalls hinzugefügt.

3 Spiele gewinnen | Spieler-Icon: Fantasma (Sombra)

6 Spiele gewinnen | Spray: Fantasma für Sombra

9 Spiele gewinnen | Epischer Skin: Fantasma für Sombra



3 Spiele gewinnen | Spieler-Icon: Versteinert (Brigitte)

6 Spiele gewinnen | Spray: Versteinert für Brigitte

9 Spiele gewinnen | Epischer Skin: Versteinert für Brigitte



3 Spiele gewinnen | Spieler-Icon: Stoffpuppe (Echo)

6 Spiele gewinnen | Spray: Stoffpuppe für Echo

9 Spiele gewinnen | Episch Skin: Stoffpuppe für Echo

Karasu-Tengu für Genji

Dai-Tengu für Hanzo

Werwolf für Winston

Fliegender Holländer für Sigma

Shin-Ryeong für D.Va

In Overwatch ab 19,85€ bei kaufen ) ist das Halloween-Horror-Event auf PC, PS4, Switch und Xbox One angelaufen. Es dauert bis zum 3. November 2020 und umfasst erneut den kooperatien Modus "Junkensteins Rache" - ebenso wie Halloween-Lootboxen.Blizzard: "Wir feiern diesen gruseligen Anlass mit schaurigen neuen kosmetischen Extras, wöchentlichen Belohnungen und neuen haarsträubenden Herausforderungen unseres actiongeladenen Co-op-Brawls Junkensteins Rache. Kämpft Seite an Seite, um dem teuflischen Dr. Junkenstein das Handwerk zu legen. Stellt euch Horden wütender Zomnics, entkommt einem rachsüchtigen Geist, weicht den tödlichen Schockreifen aus und mehr. Stellt euch den wöchentlichen Herausforderungsmissionen, in denen ihr allen Übeln trotzen müsst - euch erwarten verflucht tolle neue Sprays als Belohnung."Auf Nintendo Switch kann der Multiplayer-Shooter bis zum 20. Oktober kostenlos getestet werden (eine Nintendo-Switch-Online-Mitgliedschaft ist erforderlich).Dieses Jahr hat Junkensteins Rache insgesamt sechs Herausforderungsmissionen im Gepäck, von denen je zwei pro Woche verfügbar sind.Woche 1: Rachsüchtiger Geist, Wilder AnsturmWoche 2: Explosive Zomnics, Die glorreichen DreiWoche 3: Überraschungswechsel, Schockierende ÜberraschungWöchentliche Herausforderungen können in der Schnellsuche, Ranglistenmatches oder der Arcade abgeschlossen werden, um zeitlich begrenzte Sprays, Spieler-Icons und einen epischen Skin zu erhalten, zusätzlich zu den normalen Belohnungen für das Spielen von Overwatch.Woche 1:Woche 2:Woche 3:Neben den Belohnungen für wöchentliche Herausforderungen gibt es fünf neue legendäre Skins:Letztes aktuelles Video: Seasonal Event | Halloween Terror 2020