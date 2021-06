Overwatch: Cross-Play angekündigt und Battle.net-Account-Pflicht für alle Konsolen-Spieler

Blizzard Entertainment hat plattformübergreifende Partien für Overwatch ab 19,85€ bei kaufen ) angekündigt. Das entsprechende Update soll "demnächst" erscheinen. Cross-Play wird es ermöglichen, sich in Gruppen zusammenzuschließen und gemeinsam zu spielen, egal auf welcher Plattform (PC, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation 4, PlayStation 5 und Switch).Mit der Veröffentlichung von Cross-Play müssen alle Spieler einen Battle.net-Account erstellen und ihre entsprechenden Konsolenkonten damit verknüpfen. PC-Nutzer verfügen bereits über einen Battle.net-Account. Nach dem Cross-Play-Start sollen alle Spieler (bis Ende 2021) eine goldene Loot-Box erhalten. Cross-Play wird zunächst in der Beta-Phase verfügbar sein. Cross-Progression ist nicht geplant.Cross-Play ist für alle Spielmodi aktiviert, außer den "kompetitiven Spielen". Kompetitive Spieler werden aus Gründen der Ausgewogenheit in zwei Pools aufgeteilt: Konsolenspieler und PC-Spieler. Ansonsten gilt: Jede Gruppe, die sowohl aus PC- als auch aus Konsolenspielern besteht, wird in den Matchmaking-Pool für PC-Spieler aufgenommen. Maus- und Tastaturspieler können dem Konsolenspieler-Matchmaking-Pool nicht beitreten, unabhängig davon, wer in ihrer Gruppe ist. Weitere Details findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Developer Update | CrossPlay