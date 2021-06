Overwatch: Cross-Play-Betatest gestartet

Blizzard Entertainment hat den Cross-Play-Betatest bei Overwatch ab 19,85€ bei kaufen ) gestartet. Fortan sind plattformübergreifende Partien möglich. Overwatch-Spieler werden sich also in Gruppen zusammenzuschließen und gemeinsam spielen können, egal auf welcher Plattform (PC, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation 4, PlayStation 5 und Switch).Mit der Veröffentlichung von Cross-Play müssen alle Spieler einen Battle.net-Account erstellen und ihre entsprechenden Konsolenkonten damit verknüpfen ( Anleitung ). PC-Nutzer verfügen bereits über einen Battle.net-Account. Nach dem Cross-Play-Start sollen alle Spieler (bis Ende 2021) eine goldene Loot-Box erhalten. Cross-Progression (geteilter Fortschritt) ist nicht geplant.Blizzard: "Bei diesem weltweiten Update werden die Freundeslisten verschiedener Regionen zusammengeführt, damit Spieler im Battle.net nicht mehr zwischen Regionen wechseln müssen, um mit ihren Freunden auf der anderen Seite des Planeten zusammen zu spielen." (China ist ausgenommen)Cross-Play ist für alle Spielmodi aktiviert, außer den "kompetitiven Spielen". Kompetitive Spieler werden aus Gründen der Ausgewogenheit in zwei Pools aufgeteilt: Konsolenspieler und PC-Spieler. Ansonsten gilt: Jede Gruppe, die sowohl aus PC- als auch aus Konsolenspielern besteht, wird in den Matchmaking-Pool für PC-Spieler aufgenommen. Maus- und Tastaturspieler können dem Konsolenspieler-Matchmaking-Pool nicht beitreten, unabhängig davon, wer in ihrer Gruppe ist. Weitere Details findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Developer Update | CrossPlayLetztes aktuelles Video: CrossPlay Now Live