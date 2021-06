Lost Ark: Online-Action-Rollenspiel erscheint im Herbst 2021 auf Steam

Was lange währt: Lost Ark wird doch noch in westlichen Gefilden (Nordamerika und Europa) erscheinen, und zwar wird Entwickler Smilegate mit Amazon Games zusammenarbeiten. Nach einem Alpha-Test wird das Spiel im Herbst 2021 auf Steam erscheinen. Lost Ark wird prinzipiell kostenlos sein, aber es wird Mikrotransaktionen geben."Begib dich auf eine Odyssee nach der verschollenen Arche in einer riesigen und lebendigen Welt: Entdecke neue Länder, hebe verlorene Schätze und stelle dich packenden und actiongeladenen Kämpfen. Lege deinen Kampfstil in der Klasse oder fortgeschrittenen Klasse fest, passe deine Fertigkeit, Waffen und Ausrüstung individuell an und setze deine Fähigkeiten im Kampf gegen Feindeshorden, in epischen Bosskämpfen und gegen dunkle Kräfte bei der Quest nach der Macht der Arche ein in diesem actiongeladenen kostenlos spielbaren RPG."Die Entwickler erklären das Geschäftsmodell und die Inhalte folgendermaßen : "Lost Ark ist ein atemberaubendes und funktionsreiches Spiel, das von Smilegate RPG entwickelt wurde und das Massively Multiplayer Online Game (MMO) und Action Role Playing Game (ARPG) mit Spielmodi und Systemen verbindet, die in westlichen MMOARPG unüblich sind. Zum Beispiel Segeln, Selbstversorgung, Affinitätssysteme, Ernten, handwerkliche Fähigkeiten, und vieles mehr.Wir arbeiten mit Smilegate RPG zusammen, um Bereiche des Spiels anzupassen und die Erwartungen der Spieler in Europa und Nordamerika besser zu erfüllen. Die Beibehaltung der ursprünglichen Vision von Smilegate für dieses preisgekrönte Spiel ist extrem wichtig. Wir möchten unseren Spielern ein authentisches Lost-Ark-Erlebnis bieten. Alle unsere Lokalisierungsbemühungen werden unter dem Aspekt durchgeführt, den Geist des Originalspiels zu bewahren.Das Geschäftsmodell von Lost ArkUns ist bewusst, dass das Geschäftsmodell von Lost Ark ein wesentliches Anliegen für die westlichen Spieler darstellt. Lost Ark kann in allen Regionen kostenlos mit optionalen In-Game-Käufen gespielt werden. Wir möchten Spielern der westlichen Version von Lost Ark versichern, dass sie ein faires, spaßiges und großartiges Spielerlebnis genießen können, bei dem der Abschluss von In-Game-Käufe optional ist. Wir halten es für wichtig, dass die Spieler über eine Möglichkeit verfügen, alle Gegenstände in unserer Version von Lost Ark zu erwerben, ohne einen Kauf tätigen zu müssen, mit wenigen Ausnahmen (z. B. Pionierpakete, Services wie Namensänderungen usw.). Wir arbeiten noch an den Details mit Smilegate und werden im Laufe des Sommers weitere Einzelheiten zusammen mit unseren Prime Gaming-Vorteilen bekannt geben.Inhaltlicher FortschrittWie wir bereits erwähnt haben, wurde Lost Ark im Jahr 2018 veröffentlicht, was bedeutet, dass es eine Menge an ausgefeilten Inhalten gibt, die dich für eine lange Zeit fesseln werden! So können die Spieler in unserem geschlossenen technischen Alpha-Test (der morgen am 11. Juni um 12 Uhr PST, 19 Uhr CEST beginnt) aus 14 Klassen wählen, das Meer von Gienah befahren, dem Abyss-Dungeon „Ancient Alveria“ trotzen und vieles mehr.Wir werden bis zum Start viele spannende Inhalte enthüllen und freuen uns darauf, in den kommenden Wochen mehr zu verraten, aber natürlich freuen wir uns auch auf regelmäßige Inhalts-Updates mit Klassen, Kontinenten, Dungeons und mehr, nachdem das Spiel gestartet ist."Letztes aktuelles Video: Ankündigungstrailer NA und EU