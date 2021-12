Lost Ark: Finaler Termin für das Action-Rollenspiel festgezurrt

Screenshot - Lost Ark (PC) Screenshot - Lost Ark (PC) Screenshot - Lost Ark (PC) Screenshot - Lost Ark (PC) Screenshot - Lost Ark (PC) Screenshot - Lost Ark (PC) Screenshot - Lost Ark (PC) Screenshot - Lost Ark (PC) Screenshot - Lost Ark (PC) Screenshot - Lost Ark (PC) Screenshot - Lost Ark (PC) Screenshot - Lost Ark (PC) Screenshot - Lost Ark (PC) Screenshot - Lost Ark (PC) Screenshot - Lost Ark (PC)

In Fernost ist das mit Multiplayer-Komponente versehene Action-Rollenspiel Lost Ark bereits ein Riesenerfolg und hat dort auch schon einige Preise gewinnen können. Doch der ursprünglich vorgesehen Veröffentlichungstermin in westlichen Gefilden konnte leider nicht gehalten werden: Eigentlich sollte der Titel von Smilegate RPG im Herbst dieses Jahren, hat sich jedoch offensichtlich verzögert.Jetzt hat der für die Veröffentlichung im Westen verantwortliche Publisher Amazon Games einen neuen Termin für Lost Ark im Visier: Der kostenlos spielbare Titel soll am 11. Februar 2022 auf Steam erscheinen. Wer sich im Vorfeld eines der kostenpflichtigen Pionier-Pakete sichert, hat drei Tage früher Zugriff und darf ab dem 8. Februar 2022 loslegen.„Wir freuen uns darauf, Lost Ark zu Spielern in neuen Regionen bringen zu können. Mit der Ankündigung des Erscheinungstermins sind wir dem Moment einen Schritt nähergekommen, an dem sie endlich die beeindruckende Welt und die atemberaubenden Kämpfe selbst erleben können“, meint Christoph Hartmann, Vice President von Amazon Games. „Im Februar können Spieler zum ersten Mal in die fantastische Welt von Arkesia eintauchen und ihr ganz eigenes Abenteuer erschaffen.“Amazon Games beschreibt Lost Ark folgendermaßen:Auf der Suche nach der namensgebenden verschollenen Arche brechen Spieler in Lost Ark zu einer Odyssey auf, bereisen eine fesselnde und vielschichtige Welt und entdecken an jeder Ecke, in jeder Stadt, jeder Burg und jeder Katakombe neue Wunder. Das Spiel bietet 15 verschiedene Heldenklassen mit einzigartigen Kombinationen anpassungsfähiger Fertigkeiten auf Basis des Tripod-Skill-Systems. Das System erlaubt es, Eigenschaften von Kampf-Fähigkeiten zu wählen und zu verbessern, sobald diese ein bestimmtes Level erreichen. Spieler steigen in Chaos-Dungeons hinab, treten in PvP-Duellen gegeneinander an, zeigen in epischen Quests, wozu sie fähig sind, und stellen sich den dämonischen Legionen, um die ewige Macht und das Licht der verschollenen Arche wiederzuerlangen.Letztes aktuelles Video: ReleaseTermin