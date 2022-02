Lost Ark: Online-Rollenspiel stürmt mit Spielerrekord an die Spitze bei Steam

Es ist schon lange kein Geheimnis mehr, dass das MMORPG Lost Ark spätestens seit dem Free-to-Play-Launch in der vergangenen Woche auf einer riesigen Welle des Erfolgs schwimmt. Das zeigt nicht zuletzt die Aufstellung eines neuen Rekords bei der Streaming-Plattform Twitch (wir berichteten ). Mittlerweile konnte das Online-Spiel eine weitere Bestmarke knacken.Am vergangenen Samstag waren mehr als 1,3 Millionen Spieler gleichzeitig auf den Servern von Lost Ark aktiv. Das geht aus den Statistiken von SteamDB hervor. Ganz genau waren es zum Peak sogar 1.325.305 Benutzer, die sich parallel in das Online-Abenteuer stürzten. Das reichte locker aus, um an diesem Tag an die Spitze von Steam zu springen: Kein anderes Spiel konnte dem MMORPG im selben Zeitraum das Wasser reichen. Der ebenfalls sehr populäre Multiplayer-Shooter Counter-Strike: Global Offensive kam beispielsweise auf etwas über 950.000 gleichzeitig aktive Spieler.Gleichzeitig reichte dieser Peak aus, um in der Alltime-Rangliste auf den zweiten Platz zu springen. Somit muss sich Lost Ark lediglich dem Battle-Royale-Shooter PUBG: Battlegrounds geschlagen geben, der als Bestmarke etwa 3,26 Millionen gelichzeitig aktive Benutzer verzeichnet. Dies dürfte wohl ein Rekord für die Ewigkeit sein.Letztes aktuelles Video: ReleaseTermin