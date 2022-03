Lost Ark: Das umfangreiche März-Update ist da

Smilegate und Amazon Games haben Wort gehalten und das umfangreiche März-Update für das MMO Lost Ark veröffentlicht. Die entsprechenden Wartungsarbeiten sind abgeschlossen, die Server stehen wieder vollumfänglich zur Verfügung. Wir schauen mit euch gemeinsam auf die wichtigsten Neuerungen.Zu den größten Highlights des März-Updates für Lost Ark dürfte wohl der neue Abgrund-Raid namens "Argos" zählen. Dieser Raid ist für Gruppen mit acht Spielern konzipiert und benötigt einiges an Teamwork. Als Gegner erwartet euch der Wächter Argos, der Kampf ist in verschiedene Phasen unterteilt, bei denen er stets etwas stärker wird und über unterschiedliche Fähigkeiten verfügt. Außerdem steht euch nur eine begrenzte Anzahl an Wiederbelebungen zur Verfügung, daher solltet ihr sparsam damit umgehen.Zusätzlich könnt ihr ab sofort die neue Kadan-Questreihe mit neuen Inseln und Cutscenes in Angriff nehmen. Es handelt sich um eine Endgame-Aktivität, für die eine Gegenstandsstufe jenseits der 1100er-Marke empfohlen ist. Außerdem müsst ihr die Quests "Yorn – Es werde Licht", "Flüsterholm – Der Anfang unserer Geschichte", und "Illusionsbambusinsel – Ende der Prüfungen" abgeschlossen haben, um überhaupt loslegen zu können.Weiterhin fällt mit dem März-Update von Lost Ark der Startschuss für die erste Saison der Prüfungsarena, es erwarten euch neue Skins sowie eine Vielzahl an Bug Fixes, Optimierungen und Änderungen. Die vollständigen Patch Notes findet ihr auf der offiziellen Webseite.