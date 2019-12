The Game Awards: 2019: Veranstaltung findet in dieser Woche statt; mehr als zehn Ankündigungen geplant - 4Players.de

Q: #askTGA You said that around 10 new games will be announced, so how many updates are going to be in the show?

In dieser Woche finden The Game Awards 2019 statt. Die Veranstaltung beginnt am 13. Dezember um 02:30 Uhr (hierzulande) und wird auf zahlreichen Streaming-Diensten übertragen - z.B. Twitch, YouTube, Twitter, Facebook, Steam, Mixer etc. ( zur Übersicht ). Für eine deutsche Version sollen die RocketBeans sorgen.Laut Geoff Keighley (Produzent und Moderator) sollen mehr als zehn neue Titel angekündigt werden. Auf Nachfrage bei Twitter sprach er aktuell von "fünfzehn Ankündigungen". Neuigkeiten und Informationen zu bereits angekündigten oder auch veröffentlichten Titeln sind geplant - zum Beispiel zu Gears Tactics und Ori and the Will of the Wisps . Auch wir werden die Veranstaltung mit News und Co. begleiten.