The Game Awards: 2020er-Ausgabe wird am 10. Dezember stattfinden

Die Game Awards sollen in diesem Jahr am 10. Dezember stattfinden und in 4K auf mehr als 45 Video-Plattformen übertragen werden. Diesmal gibt es drei Studiostandorte (ohne Publikum) in Los Angeles, Tokio und London. Diese drei Gastgeberstädte werden mit Live-Preisverleihungen, musikalischen Darbietungen und Ankündigungen von Spielen digital miteinander verbunden sein. Weitere Informationen sollen folgen."Im Jahr 2020 haben uns Videospiele mehr denn je verbunden und getröstet - und das macht die 2020er-Ausgabe der Game Awards zu unserer wichtigsten Show aller Zeiten", sagte Geoff Keighley als Schöpfer, Produzent und Moderator der Game Awards. Interaktive Erweiterungen auf Twitch etc. sind geplant.Die Show soll auch als "Startrampe" für ein Wochenende mit sofort spielbaren Inhalten, Ingame-Drops, Demos, Livestreams und Rabatte genutzt werden. Auf Steam ist z.B. ein Spielefestival mit zeitlich begrenzten spielbaren Demos zu kommenden Spielen sowohl von "großen Studios" als auch von unabhängigen Entwicklern geplant.