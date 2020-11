The Game Awards: 2020: Die Nominierungen stehen fest

Animal Crossing: New Horizons

Doom Eternal

Final Fantasy 7 Remake

Ghost of Tsushima

Hades

The Last of Us Part 2

Final Fantasy 7 Remake

Ghost of Tsushima

Hades

Half-Life: Alyx

The Last of Us Part 2

Final Fantasy 7 Remake

Ghost of Tsushima

Hades

Ori and the Will of the Wisps

The Last of Us Part 2

Doom Eternal

Final Fantasy 7 Remake

Hades

Ori and the Will of the Wisps

The Last of Us Part 2

13 Sentinels: Aegis Rim

Final Fantasy 7 Remake

Ghost of Tsushima

Hades

The Last of Us Part 2

Carrion

Fall Guys: Ultimate Knockout

Hades

Spelunky 2

Spiritfarer

Carrion

Fall Guys: Ultimate Knockout

Hades

Spelunky 2

Spiritfarer

Ashley Johnson, The Last of Us Part 2

Laura Bailey, The Last of Us Part 2

Daisuke Tsuji, Ghost of Tsushima

Logan Cunningham, Hades

Nadji Jeter, Marvel's Spider-Man: Miles Morales

Animal Crossing: New Horizons

Among Us

Call of Duty: Warzone

Fall Guys: Ultimate Knockout

Valorant

Apex Legends

Destiny 2

Call of Duty Warzone

Fortnite

No Man's Sky

Doom Eternal

Half-Life: Alyx

Ghosts of Tsushima

Resident Evil 3

The Last of Us Part 2

If Found...

Kentucky Route Zero: TV Edition

Spiritfarer

Tell Me Why

Through Darkest of Times

Carrion

Mortal Shell

Raji: An Acient Epic

Roki

Phasmophobia

Dreams

Half-Life: Alyx

Marvel's Iron Man VR

Star Wars: Squadrons

The Walking Dead: Saints & Sinners

Doom Eternal

Hades

Half-Life: Alyx

Nioh 2

Streets of Rage 4

Assassin's Creed Valhalla

Ghosts of Tsushima

Marvel's Spider-Man: Miles Morales

Ori and the Will of the Wisps

Star Wars Jedi: Fallen Order

The Last of Us Part 2

Final Fantasy 7 Remake

Genshin Impact

Persona 5 Royal

Wasteland 3

Yakuza: Like a Dragon

Granblue Fantasy: Versus

Mortal Kombat 11 Ultimate

Street Fighter V: Champion Edition

One Punch Man: A Hero Nobody Knows

Under Night In-Birth EXE: Late[CL-R]

Animal Crossing: New Horizons

Crash Bandicoot 4: It's About Time

Fall Guys: Ultimate Knockout

Mario Kart Live: Home Circuit

Minecraft Dungeons

Paper Mario: The Origami King

Crusader Kings 3

Desperados 3

Gears Tactics

Microsoft Flight Simulator

XCOM: Chimera Squad

Dirt 5

F1 2020

FIFA 21

NBA 2K21

Tony Hawk's Pro Skater 1+2

Animal Crossing: New Horizons

Among Us

Call of Duty: Warzone

Fall Guys: Ultimate Knockout

Valorant

Assassin's Creed Valhalla

Grounded

Hyperdot

The Last of Us Part 2

Watch Dogs Legion

Apex Legends

Destiny 2

Fall Guys: Ultimate Knockout

Fortnite

No Man's Sky

Valorant

Among Us

Call of Duty Mobile

Genshin Impact

Legends of Runeterra

Pokémon Café Mix

Call of Duty: Modern Warfare

Counter-Strike: Global Offensive

Fortnite

League of Legends

Valorant

Ian "Crimsix" Porter

Heo "Showmaker" Su

Kim "Canyon" Geon-bu

Anthony "Shotzzy" Cuevas-Castro

Matthieu "ZywOo" Herbaut

Die Nominierungen für The Game Awards 2020 sind bekanntgegeben worden. Hoffnungen auf den Hauptpreis "Game of the Year" können sich Animal Crossing: New Horizons Hades und The Last of Us Part 2 machen.Insgesamt zehn Nominierungen entfallen auf The Last of Us Part 2, wobei das Spiel in der Kategorie "Best Performance" gleich zweimal nominiert wurde. Hades wurde für neun Preise vorgeschlagen, u.a. Bestes Indie-Spiel, Beste Regie (Game Direction) und Beste Musik. Fall Guys: Ultimate Knockout hat Chancen auf sechs Preise.Die Game Awards 2020 werden am 11. Dezember 2020 ab 1:00 Uhr verliehen ( zur Website ). Es folgt die Liste mit allen Nominierungen. Die Auswahl traf eine globale Jury, die aus "mehr als 95 Publikationen und Influencern" bestand.