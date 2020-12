The Game Awards: 2020: Fünf Weltpremieren für die Pre-Show versprochen

Excited to welcome back the incredible @sydsogood who returns as pre-show host for #TheGameAwards on Thursday night!



We'll have 5 world premieres in the pre-show, plus a musical performance. More on that soon!



Begins at 6:30 PM ET / 3:30 PM PT, https://t.co/JhGKODahXK pic.twitter.com/roxFQ3NhCv



— Geoff Keighley (@geoffkeighley) December 6, 2020

Im Rahmen der Game Awards 2020, die in der Nacht vom kommenden Donnerstag auf Freitag ab 1 Uhr morgens übertragen werden, soll es bereits in der Pre-Show mit Sydnee Goodman fünf Weltpremieren zu sehen geben. Das hat Veranstalter und Moderator Geoff Keighley via Twitter bekannt gegeben. Darüber hinaus soll es auch wieder einen Music-Act in der Show geben.Bei diesen so genannten "Weltpremieren" muss es sich nicht zwangsweise um die Ankündigung neuer Spiele handeln. Denkbar erscheint auch, dass erstmalig neues oder exklusives Material zu bereits bekannten Titeln gezeigt wird, die in Zukunft erscheinen.Letztes aktuelles Video: Highlights Ankündigungen