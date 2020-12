The Game Awards: 2020: Event findet in der kommenden Nacht statt; allerlei Neuigkeiten, Ankündigungen & Co. versprochen - ein Überblick

In der kommenden Nacht (von Donnerstag auf Freitag) werden um 01:00 Uhr "The Game Awards 2020" verliehen bzw. eigentlich ist die Preisverleihung nur eine Nebensache, während sich die Spiele-Industrie selbst feiert und neue Spiele angekündigt sowie Spielszenen präsentiert werden. Es kann davon ausgegangen werden, das die Show mehrere Stunden dauern wird.Laut Produzent und Moderator Geoff Keighley sollen mehr als zwölf Neuankündigungen auf dem Programm stehen, darunter sollen neben Indie-Spielen auch AAA-Produktionen fallen. Bisher hätte es noch keine "Leaks" gegeben. Eine halbe Stunde vorher wird die Veranstaltung mit der Pre-Show beginnen, die ca. 30 Minuten dauern wird (Startschuss: 00:30 Uhr). Fünf Weltpremieren werden bereits für die Pre-Show erwartet.Der Livestream startet in der Nacht von Donnerstag auf Freitag um 1 Uhr deutscher Zeit. Übertragungen der Show werden u.a. bei YouTube und Twitch angeboten. Weitere Übertragungsplattformen findet ihr hier Allerlei Neuankündigungen, Videomaterial und Neuigkeiten werden versprochen. Mit dabei sind u.a. Elite Dangerous: Odyssey, Warhammer 40.000: Dark Tide von den Vermintide-Machern, It Takes Two (Brothers, A Way Out), NieR Replicant ver.1.22474487139, die erste Season von Call of Duty: Black Ops Cold War, das nächste Dragon-Age-Spiel, zwei neue Spiele von Focus Home Interactive, die neue Karte für Among Us und das erste Spiel von Striking Distance Studios (Glen Schofield, u.a. Dead Space und Call of Duty: WW2). Microsoft hatte bei den Game Awards 2019 die Xbox Series X gezeigt und auch Senua's Saga: Hellblade 2 vorgestellt. In diesem Jahr sollte man seine Erwartungen im Vergleich zu 2019 aber runterschrauben, meinte Aaron Greenberg (Xbox Games Marketing bei Microsoft).Zusammen mit den Game Awards können auf Steam und auch via GeForce Now einige Demos angespielt werden, u.a. Little Nightmares 2, Graven, Echo Generation, Song of Iron, Olija, Anno: Mutationem etc. Die Game-Awards-Festival-Seite findet ihr bei Steam oder GeForce Now Das Ergebnis der Nutzerwahl für das "Spiel des Jahres" bei den Game Awards 2020 steht ebenfalls fest. Ghost of Tsushima hat sich gegen Doom Eternal, Final Fantasy 7 Remake, Hades und The Last of Us Part 2 durchgesetzt.