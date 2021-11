The Game Awards: 2021: Nominierungen der Preisverleihung stehen fest

Game of the Year

Best Game Direction

Best Narrative

Best Art Direction

Best Score and Music

Best Audio Design

Best Performance

Best Indie

Best VR/AR

Best Action Game

Best Action/Adventure

Best Role Playing

Best Fighting

Best Family

Best Sim/Strategy



Best Sports/Racing

Best Multiplayer

Best Debut Indie Game

Most Anticipated Game

Drei Wochen vor dem Beginn der Game Awards 2021 hat Moderator und Produzent Geoff Keighley die Nominierten der Preisverleihung in den 30 unterschiedlichen Kategorien bekannt gegeben. Auf der Webseite des Events haben Spieler nun auch wieder die Chance, für ihre Favoriten abzustimmen. Die "Vorab"-Gewinner sind Microsoft, das zusammen mit Bethesda auf satte 20 Nominierungen kommt, sowie Sony mit elf Nennungen, das sich knapp vor Electronic Arts und Square Enix (jeweils 10) platzieren konnte.Die Show findet in diesem Jahr wieder vor Publikum in Los Angeles statt und soll das bislang größte Aufgebot an Weltpremieren und Ankündigungen bieten. Die Übertragung beginnt hierzulande am 10. Dezember 2021 um 2 Uhr und kann bei Twitch, YouTube und vielen weiteren Plattformen mitverfolgt werden.Nachfolgend haben wir die Nominierungen ausgewählter Sparten aufgelistet. Die vollständige Liste, inkl. E-Sports etc. sowie eine Möglichkeit, eure Stimme abzugeben, findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Game Awards 2020 Highlights Ankündigungen