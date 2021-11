The Game Awards: Große Überraschungen angekündigt

.@geoffkeighley talks about the surprises that are in store for #TheGameAwards this year! What are your predictions? pic.twitter.com/np8yMTOb0v



Am 9. Dezember 2021 findet die diesjährige Ausgabe der beliebten Show "The Game Awards" statt. Bei diesem Event dreht es sich nicht nur um die Verleihung von zahlreichen Preisen in verschiedenen Kategorien. Viele Publisher und Entwicklerstudios nutzen die Gelegenheit, um einem größtmöglichen Publikum frisches Material bereits bekannter Titel zu zeigen oder komplett neue Spiele anzukündigen. Dieses Mal soll es erneut einige besondere Überraschungen geben.Dies kündigte Host und Produzent Geoff Keighley in einer Video-Botschaft an, die auf dem offiziellen Twitter-Kanal von The Game Awards zu finden ist. „Die Game Awards wären nicht die Game Awards ohne all die Überraschungen und Ankündigungen. Die Leute sagen bereits 'Du sagst jedes Jahr, dass es großartig und noch größer wird als zuvor.' Aber wirklich, das Line-up in diesem Jahr ist der Wahnsinn. Wir haben jede Menge Zeug von der gesamten Branche. Jede Menge Firmen bringen ihre Ankündigungen zur Show. Ich denke, dass man bei der Show in diesem Jahr einen guten Eindruck vom Gaming der nächsten Generation erhalten wird.“Konkrete Details nannte Keighley diesbezüglich selbstverständlich nicht, so dass weiterhin viel Freiraum für Spekulationen bleibt. Spätestens in der nächsten Woche dürften wir diesbezüglich etwas schlauer sein.Letztes aktuelles Video: Game Awards 2020 Highlights Ankündigungen