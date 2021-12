The Game Awards: 2021: Verleihung heute Nacht im Livestream, diese Weltpremieren sind bereits bestätigt

Bereits zum achten Mal werden heute Nacht die Game Awards in Los Angeles an die Spiele des Jahres verliehen. Die Übertragung beginnt um 1:30 Uhr deutscher Zeit und kann unter anderem bei YouTube (in 4K), Twitch, Twitter und vielen weiteren Anbietern live mitverfolgt werden. Die Nominierten haben wir euch bereits vor rund drei Wochen vorgestellt . In der Kategorie "Game of the Year" - dem wohl wichtigsten Preis des Abends – gehen Deathloop Ratchet & Clank: Rift Apart und Resident Evil Village ins Rennen.Neben der Preisverleihung dürfen sich Zuschauer wieder auf viele Ankündigungen freuen, die im Verlauf der Game Awards präsentiert werden. Bereits in den letzten Tagen hat Moderator Geoff Keighley einige Teaser geteilt, was wir vom diesjährigen Event erwarten können. Demnach dürfen sich Spieler auf neues Material zu Elden Ring Tiny Tina's Wonderlands , dem nächsten Teil von Sonic the Hedgehog freuen. Zudem gibt es u.a. mit The Matrix Resurrections, Sonic the Hedgehog 2 und Halo auch einen Ausblick auf kommende Filme und Serien.Die Preise werden von namhaften Stars an die anwesenden Entwickler überreicht. Bereits bestätigt sind Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Jim Carrey, Ben Schwartz, Simu Liu, Paul George, Guillermo Del Toro und Reggie Fils-Aime. Auch musikalisch gibt es wieder mehrere Highlights. Neben dem Game Awards Orchestra stehen Sting und Imagine Dragons auf der Bühne. Für all diejenigen, die heute Nacht nicht live dabei sein können, fassen wir die Ankündigungen am Freitag zusammen.