The Game Awards: 2022: God of War Ragnarök, Elden Ring und Horizon dominieren die Nomierungen

The Game Awards: Die Nominierten in der Übersicht

Game of the Year

Best Game Direction

Elden Ring (FromSoftware / Bandai Namco)

God of War Ragnarök (Sony Santa Monica / SIE)

Horizon: Forbidden West (Guerilla Games / SIE)

Immortality (Half Mermaid)

Stray (Bluetwelve Studio / Annapurna)

Best Narrative

A Plague Tale: Requiem (Asobo Studio / Focus Entertaiment)

Elden Ring (FromSoftware / Bandai Namco)

God of War Ragnarök (Sony Santa Monica / SIE)

Horizon Forbidden West (Guerilla Games / SIE)

Immortality (Half Mermaid)

Best Art Direction

Elden Ring (From Software / Bandai Namco)

God of War Ragnarök (Sony Santa Monica / SIE)

Horizon Forbidden West (Guerilla Games / SIE)

Scorn (Ebb Software / Kepler Interactive)

Stray (Bluetwelve Studio / Annapurna)

Best Score and Music

A Plague Tale: Requiem (Komponist Olivier Deriviere)

Elden Ring (Komponist Tsukasa Saitoh)

God of War Ragnarök (Komponist Bear McCreary)

Metal: Hellsinger (Komponist Two Feathers)

Xenoblade Chronicles 3 (Komponist Yasunori Mitsuda)

Best Performance

Ashly Burch als Aloy (Horizon Forbidden West)

Charlotte McBurney als Amicia (A Plague Tale: Requiem)

Christopher Judge als Kratos (God of War Ragnarök)

Manon Gage als Marissa Marcel (Immortality)

Sunny Suljic als Atreus (God of War Ragnarök)

Best Indie

Best Action Game

Best Action / Adventure

A Plague Tale: Requiem (Asobo Studio / Focus Entertainment)

God of War Ragnarök (Sony Santa Monica / SIE)

Horizon: Forbidden West (Guerilla Games / SIE)

Stray (Bluetwelve Studio / Annapurna)

Tunic (Tunic Team / Finji)

Best Role Playing

Elden Ring (FromSoftware / Bandai Namco)

Live A Live (Square Enix / Nintendo)

Pokémon-Legenden: Arceus (Game Freak / Nintendo)

Triangle Strategy (Artdink / Square Enix)

Xenoblade Chronicles 3 (Monolith Soft / Nintendo)

Best Fighting

Best Family

Best Sim / Strategy

Best Sports / Racing

Best Multiplayer

Call of Duty: Modern Warfare 2 (Infinity Ward / Activision)

Multiversus (Player First Games / WB Games)

Overwatch 2 (Blizzard)

Splatoon 3 (Nintendo EPD / Nintendo)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge (Tribute Games / Dotemu)

Best Adaption

Arcane: League of Legends (Fortiche / Riot Games / Netflix)

Cyberpunk: Edgerunners (Studio Rigger / CD Projekt / Netflix)

The Cuphead Show (Studio MDHR / King Features Syndicate / Netflix)

Sonic the Hedgehog 2 (Sega Sammy Group / Paramount Pictures)

Uncharted (PlayStation Productions / Sony Pictures)

Most Anticipated Game

The Game Awards: Preisverleihung im Dezember

Das Jahr neigt sich langsam dem Ende und die Zeit von Preisverleihungen ist gekommen. Ganz vorne mit dabei sind auch dieses Jahr wieder die The Game Awards von Moderator Geoff Keighley.Gut drei Wochen vor Beginn sind nun die Nominierten in satten 31 Kategorien bekannt – und wie immer dürft ihr darüber abstimmen, wer eurer Meinung nach der jeweilige Titelträger sein sollte. Großer Favorit ist in diesem Jahr das erst vor kurzem erschienene God of War Ragnarök ( hier geht's zum 4Players-Test ), welches gleich zehnmal nominiert wurde. Elden Ring und Horizon: Forbidden West dürfen sich derweil über sieben Nominierungen freuen.Nachfolgend listen wir für euch die Nominierungen einiger ausgewählter Kategorien der The Game Awards auf. Die komplette Liste inklusive E-Sports-Athleten und Content Creator des Jahres findet ihr auf der zugehörigen Webseite . Dort habt ihr auch die Möglichkeit, direkt eure Stimme abzugeben.2022 finden die The Game Awards am 8. Dezember statt. Hierzulande ist dann aber schon der 9. Dezember, denn wie üblich findet die Preisverleihung bei uns mitten in der Nacht statt. Die Show beginnt um 01:30 Uhr in unserer Zeitzone und kann via Twitch YouTube und anderen Plattformen live mitverfolgt werden.Neben den verliehenen Preisen wird es auch dieses Jahr wieder zahlreiche Neuankündigungen und Weltpremieren geben. Noch hält sich Geoff Keighley aber mit Teasern diesbezüglich zurück.