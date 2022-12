The Game Awards: Alle Infos zur Show 2022 und Livestream

The Game Awards 2022: Wann findet die Show statt?

Mit den The Game Awards 2022 steht das letzte große Event des Jahres vor der Tür. Im Rahmen der Veranstaltung werden jedoch nicht nur die besten Spiele des Jahres ausgezeichnet, sondern auch Neuheiten angekündigt.Wie üblich führt auch in diesem Jahr ein weiteres Mal Moderator Geoff Keighley durch die Show und bringt ein recht buntes Programm auf die Bühne. Wer das nicht verpassen möchte, der findet bei uns alle Infos zu den The Game Awards 2022 und wann der Livestream beginnt.Die The Game Awards 2022 finden am 8. Dezember statt – zumindest in den USA. In Deutschland ist dann aber schon der 9. Dezember, da aufgrund der verschiedenen Zeitzonen bei uns bereits die Nacht angebrochen sein wird.Das bedeutet, dass ihr ziemlich lange wach bleiben oder sehr früh aufstehen müsst, um die Live-Veranstaltung nicht zu verpassen:Solltet ihr euch dafür entscheiden, die Show zu verfolgen, könnt ihr übrigens über Steam mit etwas Glück ein Steam Deck gewinnen Wie auch im vergangenen Jahr könnt ihr die Preisverleihung auf fast jeder Plattform live verfolgen. Die bekanntesten Plattformen listen wir für euch auf:Dem Namen der Veranstaltung gerecht werden während der Game Awards zahlreiche Spiele ausgezeichnet. In diesem Jahr wird es Gewinner in sage und schreibe 31 verschiedenen Kategorien geben. Höhepunkt ist natürlich das Game of the Year, also das beste Spiel des Jahres.Eine Übersicht über die wichtigsten nominierten Spiele , bei denen vor allem God of War Ragnarök und Elden Ring herausstechen, haben wir für euch in einer separaten News festgehalten.Neben der Preisverleihung dienen die Game Awards außerdem alljährlich dem einen oder anderen Publisher, um neue Trailer oder gleich ganz neue Spiele zu präsentieren. Auch 2022 ist da keine Ausnahme, obwohl sich Geoff Keighley bislang mit genauen Infos noch zurückhält.Bekannt ist bereits, dass es während der Game Awards neues Spielmaterial aus dem kommenden Dead Space Remake geben wird. Das Material soll jedoch allen Anschein nach IMAX-exklusiv gezeigt werden. Gerüchten zufolge soll EA die Veranstaltung noch für ein zweites Spiel nutzen. Laut dem in der Regel gut informierten Insider Jeff Grub wird es während der The Game Awards einen neuen Trailer und einen Releasetermin zu Star Wars: Jedi Survivor geben. Von offizieller Seite ist das aber bisher nicht bestätigt.Ein weiteres Gerücht zielt in Richtung Final Fantasy 16 , welches zuletzt noch einmal angeheizt wurde. Naoki Yoshida, der Produzent des kommenden Rollenspiels, wird während der The Game Awards für eine "besondere Live Präsentation" anwesend sein. Möglicherweise wird dabei der Releasetermin von Final Fantasy 16 bekanntgegeben.Darüber hinaus sollen auch Tekken 8 und die Next-Gen-Version von The Witcher 3 während der Show neue Trailer erhalten. Bei einigen Fans besteht zudem die Hoffnung, dass From Software und Bandai Namco die große Bühne dafür nutzen, um einen DLC für Elden Ring anzukündigen. Ob dem wirklich so ist, bleibt aber schlichtweg noch abzuwarten.