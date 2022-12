The Game Awards: Wenig Überraschung bei den Gewinnern - das ist das Game of the Year 2022

Im Großen und Ganzen fand ich die Verleihung und die Gewinner absolut ok.Klar, Genshin ist so eine Sache, auch die (unnötigen) ESport und und Content Creator Preise hätte ich nicht gebraucht. Andersherum schadet der Blick auf diese Szene(n) auch nicht.Ich fand gut das einige kleine Titel Preise gewonnen haben und das GoW:R nicht in Best Game Direction und GotY gewonnen hat. Selbst der OST von GoW:R war mMn nicht Titel würdig.Die Titel für FFXIV finde ich als Day1 Fan großartig und verdientGewinner wie Marvel Snap und Multiversus sind für mich nicht nachvollziehbar.Die große Überraschung hat nicht überraschend gefehlt.Die Show fand ich überraschend gut (wenn auch nicht großartig) und hat mir teilweise sogar Spaß gemacht. Die Mischung von Laudatio/Gewinner und neue Trailer gefiel mir sehr gut. Die Laudatoren waren auch nicht verkehrt.Schönes Highlight war das Orchestra mit ´nem schönen Mix aus den nominierten Titeln > KLICK MICH < Ok, jetzt ist es geschehen > ich habe eine Show von Geoff Keighley gelobt(das MUSS an meinem Gesundheitszustand liegen)PS: Kein Steam Deck gewonnen