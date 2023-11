The Game Awards: Die wichtigsten Kategorien und Nominierten für 2023 in der Übersicht

The Game Awards (Awards) von The Game Awards - Bildquelle: The Game Awards

The Game Awards 2023: Die Nominierten in der Übersicht

Alan Wake 2

Baldur's Gate 3

Marvel's Spider-Man 2

Super Mario Bros. Wonder

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Alan Wake 2

Hi-Fi Rush

Lies of P

Super Mario Bros. Wonder

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Alan Wake 2

Baldur's Gate 3

Final Fantasy 16

Hi-Fi Rush

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Ben Starr – Final Fantasy 16

Cameron Monaghan – Star Wars Jedi: Survivor

Idris Elba – Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Melanie Liburd – Alan Wake 2

Neil Newbon – Baldur's Gate 3

Yuri Lowenthal – Marvel's Spider-Man 2

Alan Wake 2

Marvel's Spider-Man 2

Resident Evil 4

Star Wars Jedi: Survivor

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Baldur's Gate 3

Final Fantasy 16

Lies of P

Sea of Stars

Starfield

Street Fighter 6

Mortal Kombat 1

Nickelodeon All-Star Brawl 2

God of Rock

Pocket Bravery

Diablo 4

Baldur's Gate 3

Party Animals

Street Fighter 6

Super Mario Bros. Wonder

The Game Awards: Wann findet der Livestream statt?

Das Jahr neigt sich langsam dem Ende, weshalb es Zeit wird, Revue passieren zu lassen. Ganz vorne mit dabei: Die, veranstaltet von. Rund dreieinhalb Wochen vor der Show wurden nun diebekanntgegeben.Wenig überraschend tauchen bei den Nominierungen einige Bekannte auf, die es auch schonweit gebracht haben. Angesichts von, die in diesem Jahr wieder zur Wahl stehen, könnte es aber hier und dort eine kleine Überraschung geben.Angesichts eines wirklich starken Spielejahres werdet ihr bei dem The Game Awards jedoch überwiegend Namen wiederfinden, mit denen man sowieso rechnen konnte. Die wichtigsten Kategorien und ihre dazugehörigen Nominierten führen wir für euch im folgenden auf. Die komplette Liste inklusive Kategorien wie Content Creator des Jahres findet ihr auf der Game Awards-Webseite . Dort könnt ihr zudem für eure Favoriten abstimmen, denn auch eure Stimme wird am Ende zählen.Bis zur Verleihung der Preise vergehen noch ein paar Tage: In diesem Jahr finden die The Game Awards am 7. Dezember statt, wobei es bei uns aufgrund der Zeitverschiebung eher dieist.beginnt bei uns die Show, die erneut natürlich von Geoff Keighley moderiert wird, und wird sowohlals auchlive übertragen.Neben der Preisverleihung dienen die The Game Awards auch als Schauplatz für die eine oder andere Neuankündigung. Möglicherweise zeigt sich im Rahmen der Show ein heißerwartetes Rockstar-Spiel, denn immerhin