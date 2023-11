The Game Awards: Hitzige Debatte um Nominierung von Dave the Diver

Game Awards 2023: Unternehmen hinter Dave the Diver ist ein Industrie-Gigant





nominees for BEST INDEPENDENT GAME are:



🔸 Cocoon

🔸 Dave the Diver

🔸 Dredge

🔸 Sea of Stars

🔸 Viewfinder



Diskussion um Indie-Kategorie bei den Game Awards

Der Dezember rückt näher und damit auch die diesjährigen, weshalb man gestern die Nominierungen enthüllte, die sich um den Titel alsstreiten sollen.Neben der wohl wichtigsten Kategorie gibt es aber auch noch eine Reihe weiterer Bereiche, in denen jeweils fünf Spiele gegeneinander antreten müssen, um einen der begehrten Preise zu gewinnen. Dass es dabei zukommt, ist zwar nichts Neues, aber gerade dieses Jahr geht es hoch her: Viele kritisieren die Aufnahme vonin der Kategorie bestes Indie-Spiel.Nebenundhat es nämlich auch Dave the Diver zu einer Nominierung alsbei den diesjährigen Game Awards geschafft. Das Ende Juni erschienene Unterwasser-Abenteuer erinnert nicht nur wegen seiner, sondern auch wegen seiner Gameplay-Mischung aus Roguelike und Restaurant-Management an Titel mit kleinerem Budget und konnte bei Spielern und der Presse gleichermaßen punkten,Doch der Blick hinsichtlich des Budgets täuscht, wie die unter dem Game Awards-Tweet zu den Indie-Nominierungen angezeigtekorrekt erklärt: „Dave the Diver wurde von Mintrocket entwickelt, einer Tochtergesellschaft von NEXON (ein südkoreanisches Unternehmen, das in Japan sitzt und auf ungefähr 274,5 Milliarden Yen geschätzt wird). In einem Interview sagte Kim Dae-Whon (der Vize-Präsident des Unternehmens) aus, dass Dave the Diver zwar ‚wie ein Indie aussehen möge, aber deshalb nicht zwangsweise auch eins ist.‘“ Dasfindet ihr auf Koreanisch bei GameToc Entsprechend sind viele Stimmen laut geworden, die Dave the Diver als Konkurrenterachten., Redakteurin bei The Verge, fordert beispielsweise eine genaue, der in den letzten Jahren zunehmend aufgeweicht wurde: „Wir brauchen entweder eine strenge Definition, was ‚Indie‘ bedeutet oder eine neue Kategorie, weil es klar ist, dass diese Spiele basierend auf Ausstrahlung und Pixel-Artstyle.“, Entwickler und Spiel-Designer, der unter anderem anmitgearbeitet hat, sieht das ähnlich : „Es gibt keine angemessene Definition des ‚unabhängigen Spiels‘ die ansatzweise auf Dave the Diver anwendbar ist. Es ist nicht zu spät, das noch mit Pizza Tower zu tauschen.“, Videospielindustrie-Analyst beim US-amerikanischen Marktforschungsinstitut Circana, bringt einen anderen, viel nominierten Titel mit ins Gespräch : „Baldur’s Gate 3 ist ein unabhängiges Spiel. Dave the Diver ist kein unabhängiges Spiel. Seufz.“Zu 100 Prozent unabhängig ist Baldur’s Gate 3 allerdings auch nicht, schließlich gehören demrund 30 Prozent der Firmenanteile von den Larian Studios, wie Twitter-Nutzer GamerTrader1 nach einem Kauf des Credit Reports berichtete. Und das von Black Salt Games entwickelte Dredge wurde vom namhaften Unternehmenherausgebracht, während bei Geometric Interactives Cocoonals Publisher dient.Für das von den Sad Owl Studios produzierte Viewfinder zeichnet sich derweilverantwortlich, die aber immerhin in einer kleineren Liga als die beiden eben erwähnten Firmen spielen. Richtig unabhängig ist damit nur das vonstammende Sea of Stars – zumindest, falls man die Kickstarter-Einnahmen nicht als externes Funding erachtet. Wenn ihr euch ein Bild von den restlichen Kategorien und Nominierungen macht wollt, werdet ihr infündig.