The Game Awards: Keighley kommentiert Debatte: Deshalb wurde Dave the Diver als Indie nominiert

Game Awards: „Unabhängig bedeutet für jeden etwas anderes“

Unterschiede in Entwicklung und Finanzierung

Wie jedes Jahr, gingen auch die Nominierungen dernicht gänzlich ohneum die ausgewählten Spiele vorüber. Besonders der Begriff Indie sorgte dieses Jahr für Diskussionen.Zu den in der Kategorie der „unabhängigen Spiele“ vertretenen Titel gehört nämlich nebenundauch Dave the Diver – und das stammt bekanntlich von einer Tochtergesellschaft Nexons, einem rund 275 Milliarden Yen schweren Unternehmen aus Südkorea.und erklärt, wie es zu der Nominierung kommen konnte.In einer Fragerunde auf Twitch konnten Zuschauer Keighley nach Lust und Laune löchern und nachdem er das Themaabgehakt hatte, kam er auch auf diezu sprechen. Aber was bedeutet dem Host zufolge denn eigentlich, dass ein Spiel unabhängig ist?„Das ist eine gute Frage. Unabhängig bedeutet für jeden etwas anderes und es ist ein recht allgemeiner Begriff, richtig? Ich meine, man könnte argumentieren, dass unabhängig sich auf das Budget des Spiels bezieht. Oder woher das Geld kommt. Auf die Teamgröße. Oder ist es der, also ein etwas kleineres Spiel, das anders ist?“„Jeder hat seine eigene Meinung dazu und– bestehend aus 120 globalen Medienkanälen – die bei dieser Preisverleihung ihre Stimmen abgibt und festlegt, ob etwas unabhängig ist oder nicht. In anderen Branchen gibt es manchmal [bestimmende Faktoren]. In der Filmindustrie zum Beispiel heißt es, dass das Budget einen bestimmten Wert nicht übersteigen kann, [wenn es als unabhängiger Film gelten soll].“„[Dave the Diver] ist unabhängig, was seine Seele angeht und weil es ein kleines Spiel mit einem – ich kenne das genau Budget nicht – relativ kleinen Budget ist, aber es stammt von einem größeren Unternehmen, während andere Spiele auf der Liste von kleineren Studios kommen. Sogar Dredge wurde von Team17 herausgegeben, alsoFür viele Stimmen, die ihr innachlesen könnt, bleibt die Nominierung von Dave the Diver ein Problem und damit vermutlich auch Keighleys Einordnungen. Obwohl der Begriff Indie in den letzten Jahrengeworden ist, bestehen bei der Finanzierung und Entwicklung von einem Sea of Stars, das komplett bei den Sabotage Studios entstanden ist, und einem Dave the Diver mit einem Unternehmen in Ubisoft-Größe im Rücken,Trotz allen Diskussionen scheint man von der Nominierung aber nicht mehr abrücken zu wollen, daher erfahren wir danndeutscher Zeit, ob sich Dave the Diver gegen die anderen Kandidaten durchsetzen kann. Wenn ihr wissen wollt,, dann schaut doch bei unserer entsprechenden Übersicht vorbei.