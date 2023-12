The Game Awards: Von Game of the Year bis bestes E-Sports-Team - Das sind alle Gewinner in der Übersicht

The Game Awards 2023: Das Spiel des Jahres ist...

The Game Awards 2023: Alle Gewinner in der Übersicht

Diesind vorüber: Wie in jedem Jahr gab es viele Trailer, ein paar Weltpremieren und natürlich wurden auchverliehen. In über 30 Kategorien durfte im Vorfeld abgestimmt werden, jetzt stehen diefest.Dabei war es sicherlich keine einfache Wahl, denn immerhin sind im zurückliegenden Jahr so einige Hochkaräter erschienen. Am Ende durfte sich aber einvon einem belgischen Entwickler über viele Titel und eine ganz besondere Ehrung freuen.Der vermeintlich wichtigste, weil zugleich populärste Titel ging an eine der meistdiskutierten Produktionen des Jahres:von den Larian Studios konnte sich gegenunddurchsetzen und wurde zumbei den Game Awards 2023 gekürt.Damit aber nicht genug, denn Larians bislang höchstbewertetes Game konnte sich außerdem die Preise für das, denund densichern. Darüber hinaus wurde es in der Fan-Kategoriezum besten Spiel des Jahres gewählt. Neil Newbon wurde zudem für seine Rolle als Astarion, ein bleicherner, durchaus blutrünstiger Elf, in Baldur's Gate 3 mit dem Award fürausgezeichnet.Einen ähnlich erfolgreichen Abend konnte auch Alan Wake 2 verbuchen. Das Survival-Horror-Spiel von Remedy nahm drei Preise mit nach Hause:und, die jeweils Creative Director Sam Lake entgegennahm. Auch Nintendo dürfte sich zufrieden sein, konnte man doch jeweils eine Trophäe für The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Super Mario Bros. Wonder undverbuchen.Im Folgenden findet ihr alle Gewinner der The Game Awards 2023 zusammengefasst:Falls ihr wissen wollt, welche Spiele während derneu angekündigt worden sind, so fassen wir für euch das schon bald in einem separaten Artikel zusammen.