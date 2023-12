The Game Awards: Alle Infos und Livestream zur großen Preisverleihung in der Übersicht

The Game Awards (Awards) von The Game Awards - Bildquelle: The Game Awards

The Game Awards 2023: Alle Infos im Überblick

Wann finden die Game Awards statt?

Livestream: Wo kann man die Game Awards schauen?

Wie lange geht die Show?

Welche Neuankündigungen sind geplant?

Nominierungen: Wer ist bei den Game Awards dabei?

Die letzte großedes Jahres steht vor der Tür: Live aus Los Angeles finden diestatt. Natürlich muss man nicht erst in die USA fliegen, sondern kann auch von Zuhause aus als Nachtschwärmer die gesamte Übertragung verfolgen.Bereits zum zehnten Mal veranstaltet Moderator Geoff Keighley die Game Awards, und wie in den Vorjahren wird es nicht nur um die Ehrung der Spiele des zu Ende gehenden Jahres gehen. Stattdessen wird die Bühne zugleich als Werbeveranstaltung genutzt, umanzukündigen. Falls ihr das selbst miterleben möchtet, fassen wir für euch im Folgenden diezusammen.In Deutschland müsst ihr für die Game Awards sehr lange wachbleiben oder früh aufstehen: In derfindet die Veranstaltung statt, genauer gesagt umfolgt der Startschuss.Wie auch in den letzten Jahren werden die Game Awards auf quasi allen bekannten Livestream-Plattformen übertragen. Die wichtigsten Kanäle sind:Eine genaue Zeitangabe, wann der letzte Vorhang fällt, gibt es nicht. Laut Moderator Geoff Keighley solltet ihr allerdingseinplanen. Je nachdem, wie viel Zeit der eine oder andere Gewinner für seine Dankesrede in Anspruch nimmt, können daraus aber auch schnell ein paar Minuten mehr werden.Offiziell hält sich Geoff Keighley in diesem Jahr noch mit Teasern bezüglich des einen oder anderen Reveals zurück. Ein paar Entwickler beziehungsweise Publisher haben sich jedoch bereits angekündigt:In diesem Jahr werden bei den Game Awards wieder einmal über 30 Preise verliehen, darunter an Entwickler, Synchronsprecher und auch Content Creator. Die nominierten Spiele beziehungsweise Personen wurden bereits Anfang November vorgestellt, seitdem dürfen Fans weltweit für ihre jeweiligen Favoriten abstimmen.Die prestigeträchtigste Kategorie ist natürlich auch 2023 das. Insgesamt kämpfen sechs Spiele um die begehrte Krone:haben wir für euch zudem in einer separaten News zusammengefasst.