The Game Awards: Alle Ankündigungen, Trailer und Neuigkeiten in der Übersicht

The Game Awards 2023: Alle Neuankündigungen des Abends

Monster Hunter Wilds Mehr Infos und den Trailer

OD wie eine eigene News zusammenfasst

Windblown Das erste Gameplay gibt es im Trailer zu sehen

Marvel's Blade: Arkane Lyon, die Macher von Dishonored und Deathloop, arbeiten laut Trailer im Bunde mit dem berühmten Comic-Daywalker. Mehr gibt es zum geplanten Third-Person-Action-Adventure noch nicht sagen, denn die Entwicklung hat gerade erst begonnen. Vor 2026 solltet ihr also nicht mit einem Release rechnen.

: Arkane Lyon, die Macher von Trailer im Bunde mit dem berühmten Comic-Daywalker. Mehr gibt es zum geplanten Third-Person-Action-Adventure noch nicht sagen, denn die Entwicklung hat gerade erst begonnen. Vor 2026 solltet ihr also nicht mit einem Release rechnen. Light No Fire : Nach No Man's Sky fängt Hello Games nicht an, kleinere Brötchen zu backen. Stattdessen will man mit Light No Fire einen riesigen, abwechslungsreichen Planeten erschaffen, der vollständig von Spielern bewohnt wird. Klingt erneut sehr ambitioniert, soll aber von all den Erfahrungen, die die Entwickler in den letzten Jahren sammeln konnte, profitieren.

: Nach No Man's Sky fängt Hello Games nicht an, kleinere Brötchen zu backen. Stattdessen will man mit Light No Fire einen riesigen, abwechslungsreichen Planeten erschaffen, der vollständig von Spielern bewohnt wird. Klingt erneut sehr ambitioniert, soll aber von all den Erfahrungen, die die Entwickler in den letzten Jahren sammeln konnte, profitieren. Pony Island 2 - Panda Circus : Daniel Mullins ist für eine abgefahrenen Spiele bekannt, wie er spätestens mit Inscryption unter Beweis stellte. Mit Pony Island 2 wird es nicht weniger verrückt, wie ein erster Trailer zeigt. Wann es erscheint? Irgendwann zwischen 2024 und 2026.

Pony Island 2 - Panda Circus: Daniel Mullins ist für eine abgefahrenen Spiele bekannt, wie er spätestens mit Inscryption unter Beweis stellte. Mit Pony Island 2 wird es nicht weniger verrückt, wie ein erster Trailer zeigt. Wann es erscheint? Irgendwann zwischen 2024 und 2026.

The Rise of the Golden Idol: Eines der besten Detektivspiele der letzten Jahre bekommt eine Fortsetzung.

: Usual June : Von Finji, dem Publisher hinter Tunic und Night in the Woods, kommt ein neues, narratives Action-Adventure, welches euch in die Rolle der titelgebenden Protagonistin June versetzt. Die kann zufälligerweise mit Geistern reden. Erscheinen soll der vielversprechende Titel erst 2025 auf dem PC.

: Von Finji, dem Publisher hinter Tunic und Night in the Woods, kommt ein neues, narratives Action-Adventure, welches euch in die Rolle der titelgebenden Protagonistin June versetzt. Die kann zufälligerweise mit Geistern reden. Erscheinen soll der vielversprechende Titel erst 2025 auf dem PC. Harmonium - The Musical : Das Entwicklerteam The Odd Gentleman hat sich Inklusion und Diversität auf die Fahne geschrieben und entführt euch in Harmonium zusammen mit einer taubstummen Protagonistin in eine faszinierende, verspielte Welt, die fast schon an Pixar- und Disney-Produktionen erinnert. Harmonium soll sowohl für die Xbox-Konsolen als auch Netflix erscheinen.

: Das Entwicklerteam The Odd Gentleman hat sich Inklusion und Diversität auf die Fahne geschrieben und entführt euch in Harmonium zusammen mit einer taubstummen Protagonistin in eine faszinierende, verspielte Welt, die fast schon an Pixar- und Disney-Produktionen erinnert. Harmonium soll sowohl für die Xbox-Konsolen als auch Netflix erscheinen. Thrasher : Das Team, welches für Thumper verantwortlich war, will euch erneut zu einer abgefahrenen, audiovisuellen Erfahrung einladen. Im Trailer verspricht man bereits eine transzendete Erfahrung, die 2024 mindestens für den PC erscheinen wird.

: Das Team, welches für Thumper verantwortlich war, will euch erneut zu einer abgefahrenen, audiovisuellen Erfahrung einladen. Im Trailer verspricht man bereits eine transzendete Erfahrung, die 2024 mindestens für den PC erscheinen wird. World of Goo 2 : 15 Jahre ist es her, da war World of Goo eines der ersten populären Indie-Spiele. Seitdem ist einiges an Zeit vergangen, und obwohl das Entwicklerteam 2D Boy nie einen Nachfolger machen wollte, ist 2024 die Zeit gekommen. Das Sequel wird euch dem ersten Trailer nach erneut vor glibbrige Rätsel stellen.

: 15 Jahre ist es her, da war World of Goo eines der ersten populären Indie-Spiele. Seitdem ist einiges an Zeit vergangen, und obwohl das Entwicklerteam 2D Boy nie einen Nachfolger machen wollte, ist 2024 die Zeit gekommen. Das Sequel wird euch dem ersten Trailer nach erneut vor glibbrige Rätsel stellen. Brother – A Tale of Two Sons Remake : Mit dem 2013 veröffentlichten Adventure begann die Entwicklerkarriere von Josef Fares. Nun übernimmt das italienische Studio Avantgarden eine Neuauflage auf Basis der Unreal Engine 5 und führt zudem einen optionalen, rein lokalen Koop-Modus ein. Bereits am 28. Februar 2024 soll das Remake für PC, PS5 und Xbox Series X | S erscheinen.

Brother – A Tale of Two Sons Remake: Mit dem 2013 veröffentlichten Adventure begann die Entwicklerkarriere von Josef Fares. Nun übernimmt das italienische Studio Avantgarden eine Neuauflage auf Basis der Unreal Engine 5 und führt zudem einen optionalen, rein lokalen Koop-Modus ein. Bereits am 28. Februar 2024 soll das Remake für PC, PS5 und Xbox Series X | S erscheinen.

Exodus: Der ehemalige Bioware-Designer James Ohlen hat 2019 sein eigenes Studio gegründet und das trägt nun seine ersten Früchte. Zusammen mit dem US-Schauspieler Matthew McConaughey arbeitet man an einem Sci-Fi-Action-Spiel, welches ein klein wenig an Mass Effect erinnert.

Big Walk: Die Macher des Untitled Goose Game haben ein neues Spiel angekündigt. Den Trailer muss man selbst gesehen haben.

: Die Macher des Trailer muss man selbst gesehen haben. Kemuri : Die ehemalige Tango Gameworks-Designerin Ikumi Nakamura hat mit ihrem eigenen Studio Unseen ein buntes, temporeiches Spiel angekündigt, zudem aber noch nicht wirkliche Details bekannt sind.

: Die ehemalige Tango Gameworks-Designerin Ikumi Nakamura hat mit ihrem eigenen Studio Unseen ein buntes, temporeiches Spiel angekündigt, zudem aber noch nicht wirkliche Details bekannt sind. No Rest for the Wicked : Nach zwei Ori-Ausflügen geht es jetzt für die Moon Studios in das Gefilde der Action-Rollenspiele, welches man innovativ beschreiten möchte. Wie? Das will man erst am 1. März in einer ausführlichen Präsentation verraten.

No Rest for the Wicked: Nach zwei Ori-Ausflügen geht es jetzt für die Moon Studios in das Gefilde der Action-Rollenspiele, welches man innovativ beschreiten möchte. Wie? Das will man erst am 1. März in einer ausführlichen Präsentation verraten.

Exoborne: Ein neuer Extraction-Shooter, der mit viel Naturgewalt eine weitere Spielebene hinzufügen möchte. Hinter dem Projekt stehen ehemalige Entwickler von The Division.

SEGA: Das traditionsreiche japanische Unternehmen hat angekündigt, dass in naher Zukunft Crazy Taxi, Streets of Rage, Shinobi, Jet Set Radio und Golden Axe neue Serienteile erhalten werden.

Dragon Ball Z - Sparking Zero: Zuerst als neues Budokai Tenkaichi angekündigt, gibt es nun endlich einen richtigen Trailer.

: The Casting of Frank Stone : Supermassive Games, das Studio hinter Until Dawn The Quarry Dead by Daylight

: Supermassive Games, das Studio hinter Visions of Mana : Die legendäre Mana-Reihe erhält 2024 einen neuen Serienteil, der für den PC, die PS4, PS5, Xbox Series X | S und Nintendo Switch angekündigt wurde.

: Die legendäre Mana-Reihe erhält 2024 einen neuen Serienteil, der für den PC, die PS4, PS5, Xbox Series X | S und Nintendo Switch angekündigt wurde. Jurassic Park Survival : 1993 sorgte Steven Spielberg mit Jurassic Park für offene Münder, jetzt gibt es ein direktes Sequel in Videospielform. Auf der Isla Nublar müsst ihr euch vor entlaufenen Dinos jeglicher Art in Acht nehmen, während ihr auf dem PC, der PS5 oder Xbox Series X | S spielt. Ein Releasetermin wurde nicht verraten

: 1993 sorgte Steven Spielberg mit Jurassic Park für offene Münder, jetzt gibt es ein direktes Sequel in Videospielform. Auf der Isla Nublar müsst ihr euch vor entlaufenen Dinos jeglicher Art in Acht nehmen, während ihr auf dem PC, der PS5 oder Xbox Series X | S spielt. Ein Releasetermin wurde nicht verraten Tales of Kenzera – ZAU : Der Schauspieler Abubakar Salim (Raised by Wolves) hat bereits vor einigen Jahr ein eigenes Entertainment Studio gegründet. Jetzt wagt man sich auch an Spiele und präsentiert ein Metroidvania, mit dem Salim außerdem Erinnerungen an seinen verstorbenen Vater verarbeiten möchte. Tales of Kenzera erscheint über EA Originals am 23. April 2024 für PC, PS5, Xbox Series X |S und Nintendo Switch.

: Der Schauspieler Abubakar Salim (Raised by Wolves) hat bereits vor einigen Jahr ein eigenes Entertainment Studio gegründet. Jetzt wagt man sich auch an Spiele und präsentiert ein Metroidvania, mit dem Salim außerdem Erinnerungen an seinen verstorbenen Vater verarbeiten möchte. Tales of Kenzera erscheint über EA Originals am 23. April 2024 für PC, PS5, Xbox Series X |S und Nintendo Switch. Lost Records – Bloom & Rage : Don't Nod wagt sich 2024 auf dem PC, der PS5 und Xbox Series X | S an ein neues storygetriebenes Adventure, bei dem sich die Geschichte um die vier Freundinnen Swann, Nora, Autumn und Kat dreht. Zusammen haben sie 1995 etwas entdeckt, über was sie nie mehr sprechen wollten. 27 Jahre später führt das Schicksal sie aber erneut zusammen.

: Don't Nod wagt sich 2024 auf dem PC, der PS5 und Xbox Series X | S an ein neues storygetriebenes Adventure, bei dem sich die Geschichte um die vier Freundinnen Swann, Nora, Autumn und Kat dreht. Zusammen haben sie 1995 etwas entdeckt, über was sie nie mehr sprechen wollten. 27 Jahre später führt das Schicksal sie aber erneut zusammen. Last Sentinel : Geleitet vom langjährigen Rockstar Games-Mitarbeiter Steve C. Martin hat Lightspeed LA ein neues, futuristisches Open-World-Spiel angekündigt. In dem Spiel mit Cyberpunk-Ästhetik schlüpft ihr in die Rolle von Hiromi Shoda, die dem ersten Trailer nach zu urteilen ziemlich talentiert im Kämpfen ist. Weitere Details zu Plattformen oder einem Releasetermin gibt es noch nicht.

: Geleitet vom langjährigen Rockstar Games-Mitarbeiter Steve C. Martin hat Lightspeed LA ein neues, futuristisches Open-World-Spiel angekündigt. In dem Spiel mit Cyberpunk-Ästhetik schlüpft ihr in die Rolle von Hiromi Shoda, die dem ersten Trailer nach zu urteilen ziemlich talentiert im Kämpfen ist. Weitere Details zu Plattformen oder einem Releasetermin gibt es noch nicht. Den of Wolves : Nach GTFO geht es für 10 Chambers rund um CEO Ulf Andersson zurück in ein Heist-Spiel, welches in einer düsteren Zukunft angesiedelt ist. Gameplay gab es noch nicht zu sehen, denn noch befindet sich Den of Wolves in einer frühen Entwicklungsphase.

: Nach GTFO geht es für 10 Chambers rund um CEO Ulf Andersson zurück in ein Heist-Spiel, welches in einer düsteren Zukunft angesiedelt ist. Gameplay gab es noch nicht zu sehen, denn noch befindet sich Den of Wolves in einer frühen Entwicklungsphase. The First Berserker – Khazan: Nexon kündigte ein neues Spiel im Universum von Dungeon & Fighter an, welches vor allem mit seinem spannenden, sehr animelastigen Look für Aufsehen sorgt. Geplant ist der Release für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X | S.

Final Fantasy 16 : Nein, das hat sich hier nicht in der Liste verirrt, sondern mit Echoes of the Fallen und The Rising Tide hat Square Enix zwei Story-DLCs angekündigt. Ersterer ist bereits ab heute erhältlich, während der zweite Downloadinhalt im Frühjahr 2024 erscheinen soll.

: Nein, das hat sich hier nicht in der Liste verirrt, sondern mit und hat Square Enix zwei Story-DLCs angekündigt. Ersterer ist bereits ab heute erhältlich, während der zweite Downloadinhalt im Frühjahr 2024 erscheinen soll. God of War Ragnarök: Lange Zeit war es nur ein Gerücht, aber im Rahmen der Game Awards wurde tatsächlich ein DLC für das bereits 2022 veröffentlichte Kratos-Abenteuer angekündigt. Valhalla lässt euch mit dem bärtigen Sony-Helden einen Roguelike-Spielmodus erleben, der sogar für alle Besitzer des Originals kostenlos ist. Er erscheint schon am 12. Dezember 2023.

The Game Awards 2023: Alle neuen Trailer im Überblick

Persona 3 Reload: Das Remake hat einen neuen Trailer gewährt noch einmal einen guten Blick auf die Verbesserungen und Überarbeitungen.

Metaphor – ReFantazio: Atlus' neues Fantasy-RPG hat einen neuen Trailer und sogar einen ungefähren Releasezeitraum erhalten. Im Herbst 2024 soll es für euch in die neue Welt der Persona-Macher gehen, die euch auf dem PC und der Xbox Series X | S begleiten wird.

Senua's Saga – Hellblade 2: Es gab einen neuen Trailer zu sehen. Der zeigte dieses Mal sogar ein paar Kämpfe, lässt aber immer noch einen genauen Releasetermin vermissen. Immerhin 2024 soll das zweite Hellblade-Spiel endlich für den PC und die Xbox Series X | S erscheinen.

Black Myth – Wukong: Das chinesische Action-Rollenspiel zeigte in einem neuen Trailer nicht nur spannende Designs, sondern auch einen Releasetermin. Am 20. August 2024 soll das Action-Rollenspiel für PC, PS5 und Xbox Series X | S veröffentlicht werden.

Diesind vorüber und es wurden, wie in jedem Jahr bei dieser Veranstaltung, nicht nur zahlreiche Preise verliehen. Neben den Awards für Spiel des Jahres und der besten Story gab es auchzu sehen.Damit man bei all den Infos nicht komplett die Übersicht verliert, verschaffen wir euch in diesem Artikel einen bestmöglichenund mehr. Immerhin gibt es doch einiges zu berichten.Im ersten Teil konzentrieren wir uns auf dieoder auchgenannt. Sprich: Spiele, im Rahmen der Game Awards 2023 zum ersten Mal angekündigt wurden.Im zweiten Teil unserer Übersicht gibt es jetzt nochund Informationen zu Spielen aufgelistet, die bereits zuvor angekündigt waren. Auch hier ist das Angebot als üppig zu betrachten:Nun sind wir aber auch wirklich am Ende angekommen. Falls ihr hingegen wissen wollt,, verraten wir euch das in einer eigenständigen Meldung.