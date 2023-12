The Game Awards: Drei Neuankündigungen, die ihr vielleicht verpasst habt

Neuankündigung #1: Big Walk

Neuankündigung #2: The Rise of the Golden Idol

Neuankündigung #3: Pony Island 2: Panda Circus

Jedes Jahr warten wir lange auf die, nur damit sie innerhalb eines Augenblicks wieder vorübergehen. Was bleibt, sind die Gewinner – und die gezeigten Spiele.Neben zahlreichen Trailern zu bereits bekannten Titeln, bei denen neue Gameplay-Ausschnitte und möglicherweise der ein oder andere Release-Termin enthüllt werden, sind es vor allem die, die den Reiz der Preisverleihung ausmachen. Auf drei davon freue ich mich besonders, obwohl sie zwischen all dem Spektakelsein könnten.Der Trailer zubegann mit der Einblendung „von den Machern von“ und damit dürfte für all diejenigen, die von dem chaotischen Spiel mit der Gans zumindest schon einmal gehört haben, beinahe alles gesagt sein. Nun ruhen sich die Entwickler von House House aber nicht auf alten Lorbeeren aus, sondern– und das in gleich mehrfacher Hinsicht. In Big Walk seid ihr erneut mit Schnäbeln im Gesicht unterwegs, sonst hat der neue Titel aber wenig mit der garstigen Gans gemein. Die Entwickler bezeichnen Big Walk nämlich als, und geben damit wichtigen Kontext zum kuriosen Trailer.Als charmante Cartoon-Figuren erkundet ihr mit euren Freunden eine, meistert Herausforderungen und löst gemeinsam Rätsel, während ihr die ganze Zeitmiteinander steht. Zwischendurch könnte es euch aber auch mal die Sprache verschlagen, und dann heißt es kreativ werden. Wer das Medium Videospiel für seine vielen Möglichkeiten schätzt und immer wieder nach neuen, innovativen Ideen sucht, sollte sich Big Walk jedenfalls vormerken, wenn es irgendwannerscheinen soll.und „ein Must-Play für Hobby-Detektive“: Mit diesen Lobeshymnen habe ichüberschüttet – und stehe nach wie vor zu diesen Worten. Das Point-and-Click-Adventure mit seiner grobkörnigen Grafik bringt eure Gehirnzellen zum Qualmen, während ihr euch durch nach und nachrätselt und die Puzzlestücke zu einem großen Ganzen zusammenfügt.Jetzt geht die Geheimniskrämerei in die nächste Runde: Nach zwei DLCs sollmitein Nachfolger für den PC, die PlayStation, die Xbox, die Nintendo Switch und Mobilgeräte via Netflix erscheinen, der 300 Jahre nach dem Erstling spielt.wollen aufgeklärt werden und euch erneut mit einer unglaublichen Freiheit bei der Problemlösung herausfordern. Der erste Trailer verrät noch nichts, macht aber definitiv Lust auf mehr; und wer The Case of the Golden Idol noch nicht gespielt hat, sollte das bis dahin unbedingt nachholen.Wer nach Big Walk gedacht hat, bei den Game Awards könnte keine Neuankündigung mehr kommen, die noch verwirrender ist und gleichzeitig noch neugieriger macht, hat offenbar nicht mit demgerechnet. Der-Macher kündigte miteinen Nachfolger zum fast acht Jahre altenan, das schon damals wenig mit Pferden zu tun, dafür aber jede Menge Überraschungen und Ideen auf der Meta-Ebene zu bieten hatte.Auch der zweite Teil scheint erneut mit Erwartungen zu spielen und allein seine Optik häufiger zu wechseln als ein Chamäleon seine Farbe: Von First-Person-Erkundung über Pixel-Look bis hin zu Full Motion Videos mit dem Synchronsprecher SungWon Cho scheint Pony Island 2 erneutzu werden, die angesichts Mullins Portfolio auch spielerisch mit Wendungen an jeder Ecke aufwarten dürfte.Nun, die Zahl am Ende des Trailers sprang wiederholt zwischen 2024 und 2026 hin und her – Daniel Mullins scheint also selbst noch nicht ganz sicher zu sein, wann Pony Island 2 das Licht der Welt erblickt.Und was warender diesjährigen Game Awards? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Infindet ihr dann vielleicht noch den ein oder anderen Titel, der euch durch die Lappen gegangen ist. Und natürlich haben wir auchfür euch zusammengefasst.