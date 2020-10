Double Fine Productions: Neuauflagen von Full Throttle, Day of the Tentacle und Grim Fandango im Xbox Store

Goods news: our remasters of Full Throttle, Day of the Tentacle, and Grim Fandango join the Xbox Game Pass lineup today!



Bad news? You gotta figure out which of these classics to play first! No matter which, we hope you enjoy! pic.twitter.com/owGVaZ7tNl



— Double Fine (@DoubleFine) October 29, 2020

Am 29. Oktober 2020 haben Double Fine Productions, Shiny Shoe und die Xbox Game Studios Remaster von Full Throttle Day of the Tentacle und Grim Fandango via Microsoft Store und Xbox Game Pass (Ultimate) veröffentlicht Die drei neuaufgelegten Adventure-Klassiker laufen auf PC, Xbox One sowie Xbox Series X | S und können abseits des Game Pass' einzeln für jeweils 14,99 Euro erworben werden. Day of the Tentacle Remastered (zum Test ) und Full Throttle Remastered (zum Test ) unterstützen Xbox Play Anywhere, Grim Fandango Remastered (zum Test ) hingegen nicht.Spielbeschreibung Day of the Tentacle: "Day of the Tentacle wurde 1993 veröffentlicht und war der Nachfolger zum bahnbrechenden Maniac Mansion. Das Spiel ist ein verrücktes Zeitreise-Puzzle-Adventure im Zeichentrickformat, in dem drei ungewöhnliche Freunde zusammenarbeiten müssen, um ein böses, lila Mutantententakel daran zu hindern, die Weltherrschaft an sich zu reißen! Zwanzig Jahre später meldet sich Day of the Tentacle mit einer Remastered Edition zurück, in der brandneue, handgezeichnete, hochauflösende Grafik sowie eine neue Tonspur, Musik und überarbeitete Soundeffekte geboten werden. Spieler können jederzeit zwischen den Modi 'Klassisch' und 'Remastered' wechseln und Ton sowie Grafik und Benutzeroberfläche verschieden miteinander kombinieren. Außerdem gibt es eine Konzeptgalerie und Audiokommentare von den Entwicklern des Spiels!"Spielbeschreibung Full Throttle: "Full Throttle wurde 1995 von LucasArts veröffentlicht. Es ist ein klassisches Point-and-Click-Adventure vom legendären Tim Schafer und zeigt das Leben von Ben Throttle, dem draufgängerischen Anführer der Motorradgang 'Polecats', der in eine mörderische Geschichte verwickelt wird. Full Throttle ist jetzt nach über 20 Jahren in einer Neuauflage mit hochauflösender 3D-Grafik sowie überarbeiteter Musik und Geräuschkulisse zurück. Spieler können jederzeit zwischen dem klassischen und überarbeiteten Modus umschalten und Audio, Grafik und Oberfläche nach Belieben kombinieren. Wir haben auch eine Galerie mit Konzeptzeichnungen und eine Tonspur mit Audiokommentaren der Entwickler eingebaut!"Spielbeschreibung Grim Fandango: "Eines der erfolgreichsten Adventure-Spiele aller Zeiten ist jetzt zurück, und das besser als je zuvor. Grim Fandangos epische Handlung umfasst vier Jahre aus dem Leben (oder Tod) von Manny Calavera, Reiseberater für die Toten. Das Spiel wurde überarbeitet und sieht besser aus, klingt besser und steuert sich besser als die Originalversion, die damals von GameSpot eine Auszeichnung für das Spiel des Jahres erhielt."