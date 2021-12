Double Fine Productions: Tim Schafers Studio arbeitet aktuell an mehreren Projekten

Im August dieses Jahres brachte das Entwicklerstudio Double Fine Productions den Platformer Psychonauts 2 für den PC und Konsolen auf den Markt. Wer nun gedacht haben sollte, dass das Team danach untätig die Hände in den Schoß legt, hat sich getäuscht. Denn das genaue Gegenteil ist nämlich der Fall.In einem aktuellen Status-Update auf der Crowdfunding-Seite FIG erklärte das Team von Double Fine Productions, dass es weiterhin an Psychonauts 2 arbeiten würde – und zwar in Form neuer Fixes und Tweaks. Gleichzeitig haben jedoch bereits die Vorbereitungen für gleich mehrere neue Projekte begonnen, zu denen es bisher keine konkreten Details gibt."Das Studio spaltet sich bereits in mehrere Teams auf und beginnt mit verschiedenen Projekten, von denen wir denken, dass sie euch gefallen werden. Wir hier bei Double Fine lieben Experimente. Jedes Spiel bietet die Gelegenheit, um neue Ideen auszuloten, neue visuelle Stile oder Gameplay, Emotionen und vieles mehr. (…) Unser Fokus richtet sich nun auf diese neuen Projekte."Das alles klingt zwar nicht danach, als würde es sich bei einem der Geheimprojekte um eine weitere Psychonauts-Fortsetzung handeln. Doch bis es ein entsprechendes Dementi oder Ankündigungen der neuen Titel gibt, dürfen sich Fans von Raz & Co zumindest weiterhin Hoffnung machen.