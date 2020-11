SpellForce 3: Multiplayer wird als Versus-Version eigenständig und kostenlos (mit einem Zufallsvolk) spielbar

Am 03. November werden zwei Ableger der SpellForce-Reihe veröffentlicht. Neben der zweiten Standalone-Erweiterung SpellForce 3 ( ab 39,99€ bei kaufen ) : Fallen God erscheint auch SpellForce 3: Versus. Versus ist eine kostenlose Variante von SpellForce 3 , die es den Spielern erlaubt, sich im neuen Multiplayer-Modus (Rangliste oder ohne Rangliste) mit anderen Spielern zu messen oder in Gefechten gegen die KI zu spielen. Auch das Einzelspieler-Szenario 'Old Haalâyash' kann ausprobiert werden.In SpellForce 3: Versus stehen Menschen, Orks und Elfen als spielbare Völker bereit, beim ersten Spielstart wird das Volk zufällig ausgewählt - einmal ein Elf, immer ein Elf. Das ist die zentrale Einschränkung der Free-to-play-Version. Wer alle sechs Völker oder die Einzelspieler-Kampagnen aus SpellForce 3, SpellForce 3: Soul Havest oder SpellForce 3: Fallen God spielen will, muss diese zusätzlich erwerben. Weitere Mikrotransaktionen oder Werbung gibt es nicht.THQ Nordic: "Mit dem Multiplayer-Upgrade-Pack können alle Völker von SpellForce 3 für Multiplayer- und Skirmish-Modus freigeschaltet werden. Dann entfällt auch die zufällige Zuweisung eines Volker. Orks, Trolle, Menschen, Elfen, Zwerge und Dunkelelfen sind dann spielbar. Das Paket kostet einmalig 14,99 Euro."Im Multiplayer-Modus kämpfen übrigens auch Spieler aus Fallen God oder Soul Harvest mit, sodass es eine große SpellForce-3-Multiplayer-Spielerschaft gibt.Letztes aktuelles Video: Versus Free Multiplayer Trailer