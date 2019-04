Rocket League: Esports Shop Update und Rocket Pass 3 stehen an - 4Players.de

Am 16. April möchte Psyonix den Esports Shop in Rocket League eröffnen , sofern bei der Patch-Zertifizierung keine größeren Probleme entstehen. In dem Ingame-Shop wird man bestimmte Gegenstände kaufen können, die in Zusammenhang mit den Rocket-League-eSports-Teams stehen. Am 17. April sollen dann der Rocket Pass 3 und das neue Challenge System folgen. Konkrete Details hierzu sollen in der nächsten Woche verraten werden.Neu ist ebenfalls "Replay FX" - ein Toolkit, das visuelle Bearbeitungsoptionen für Match-Replays bietet (zum Beispiel Änderung von Schärfentiefe und Hintergrund, Farbanpassungen, Greenscreen-Effekte etc.). Auch HDR-Unterstützung für PS4, PS4 Pro und Xbox One S wird implementiert.Letztes aktuelles Video: Friends Trailer