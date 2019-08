Rocket League: Season-12-Update für den 27. August geplant - 4Players.de

Das nächste Update für Rocket League wird am 27. August um 19:00 Uhr veröffentlicht, sofern mit der Konsolen-Patch-Zertifizierung alles nach Plan läuft. Mit dem Update wird zugleich Season 12 eingeläutet. Der "Rocket Pass 4" wird ab dem 28. August verfügbar sein. Genauere Angaben sollen später folgen.Außerdem wird das Season-12-Update dem Spiel neue Statistiken ("High Five" / "Low Five") und ein neues Audiosystem hinzufügen. Ein "High Five" erreicht man, indem man mit einem Teamkollegen in der Luft kollidiert, nachdem ein Tor erzielt wurde. Ein "Low Five" wird auf die gleiche Weise ausgeführt, jedoch in Bodennähe. Das Audiosystem soll die Vorteile von High-Dynamic-Range (HDR) nutzen. "HDR-Audio" soll die wichtigeren Sounds des Spiels betonen und gleichzeitig vorübergehend weniger wichtige Sounds (Umgebungsgeräusche, Zuschauer) ausblenden, um den Spielern ein klareres Sounderlebnis zu bieten ( Details ). Einen Blick auf die Season-11-Belohnungen könnt ihr hier werfen.Letztes aktuelles Video: Radical Summer Trailer