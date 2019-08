Rocket League: Update 1.66: Season 12 und Rocket Pass 4 - 4Players.de

Für Rocket League ist das Update v1.66 veröffentlicht worden, das die Season 12 einläutet. Ab heute Abend um 19 Uhr wird auch der "Rocket Pass 4" zur Verfügung stehen.Das Season-12-Update wird dem Spiel außerdem neue Statistiken ("High Five" / "Low Five") und ein neues Audiosystem hinzufügen ( Change-Log ). Ein "High Five" erreicht man, indem man mit einem Teamkollegen in der Luft kollidiert, nachdem ein Tor erzielt wurde. Ein "Low Five" wird auf die gleiche Weise ausgeführt, jedoch in Bodennähe. Das Audiosystem soll die Vorteile von High-Dynamic-Range (HDR) nutzen. "HDR-Audio" soll die wichtigeren Sounds des Spiels betonen und gleichzeitig vorübergehend weniger wichtige Sounds (Umgebungsgeräusche, Zuschauer) ausblenden, um den Spielern ein klareres Sounderlebnis zu bieten ( Details ). Einen Blick auf die Season-11-Belohnungen könnt ihr hier werfen.Der "Rocket Pass 4" wird im folgenden Trailer vorgestellt ( Details ).