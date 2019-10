Rocket League: Haunted Hallows: Halloween-Event mit Stranger-Things-Bezug - 4Players.de

Zeitlich begrenzte Arena Farmstead (Schattenwelt)

Event Items Camp Know Where Topper Demogorgon Spieler Banner Demogorgon Spieler Titel Hawaiian Hopper Decal Scoops Ahoy Avatar-Rahmen Starcourt Reifen Stranger Things Boost



Das Halloween-Event "Haunted Hallows" in Rocket League wird dieses Jahr mit Stranger-Things-Bezug erweitert . Ähnlich wie in vergangenen Ingame-Events können die Spieler "Candy Corn" in Online-Matches verdienen, um damit Items auf Basis von Stranger Things (zusätzlich zu allgemeinen Halloween-Gegenständen) freizuschalten. Außerdem wurde die "Farmstead Arena" in die Schattenwelt transportiert. Die Schattenwelt-Version wird während des Events in der Arena-Rotation dabei sein. Das Event startet am 14. Oktober 2019.Stranger-Things-Inhalte in Haunted Hallows:Haunted Hallows endet am 11. November mit drei zusätzlichen Tagen Zeit, um bis zum 14. November das restliche Candy Corn im Event-Store einzulösen.Letztes aktuelles Video: Haunted Hallows featuring Stranger Things