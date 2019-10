Rocket League: Drei DLC-Pakete bald im Hauptspiel enthalten - 4Players.de

Die ersten drei DLC-Pakete von Rocket League werden demnächst kostenlos im Basisspiel enthalten sein. Gemeint sind Supersonic Fury, Revenge of the Battle-Cars und Chaos Run. Damit dürfen alle Spieler auf die Fahrzeuge Dominus, Takumi, Scarab, Zippy, Ripper und Grog zugreifen. Die Erweiterungen sind schon nicht mehr einzeln erhältlich. Diejenigen, welche die DLC-Pakete nach dem 1. Oktober gekauft haben, können eine Rückerstattung beantragen.Ansonsten arbeiten die Entwickler an einer "Archiv-Funktion" für Gegenstände, mit der das Inventar wieder übersichtlicher werden soll. Die Funktion soll mit dem "Blueprint Update" ( wir berichteten ) im Dezember erscheinen. Der Rocket League Championship Series (RLCS) Season 8 World Championship wird derweil vom 13. bis zum 15. Dezember in Madrid ausgetragen.Letztes aktuelles Video: Haunted Hallows featuring Stranger Things