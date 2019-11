Rocket League: "Blueprint Update" ist für den 4. Dezember geplant - 4Players.de

Das "Blueprint Update" für Rocket League wird am 4. Dezember 2019 erscheinen, sofern es keine Probleme bei der Patch-Zertifizierung auf den Konsolen gibt. Mit dem Update werden die kaufbaren, randomisierten Item-Kisten (Lootboxen) durch ein neues System mit Blaupausen (Blueprints) ersetzt. Nachdem man eine Partie gespielt hat, kann man eine Blaupause erhalten. Solch eine Blaupause zeigt genau angezeigt, welchen Artikel man daraus zu einem festgelegten Preis (neu: Credits; siehe unten) herstellen kann. Man wird den Gegenstand sofort herstellen können, sofern man es sich leisten kann oder man lässt die Blaupause im Inventar. Blaupausen können mit speziellen Attributen (Painted, Certified, Special Edition) daherkommen.Außerdem wird ein neuer Item-Shop mit wechselnden Angeboten eingeführt, in dem u.a. neue Dinge und alte Inhalte aus den Kisten enthalten sein werden. Item-Shop-Käufe sind an das Konto gebunden und können nicht gehandelt werden. Gegenstände aus Blaupausen und dem Item-Shop werden über Credits bezogen. Credits sind die neue Premium-Währung als Ersatz für die Schlüssel. Vorhandene Schlüssel werden in Credits umgewandelt. Das Upgrade auf den Rocket Pass Premium wird ebenfalls mit Credits bezahlt. Jede Kiste, die man hat, wird in eine Blaupause umgewandelt. Das Trade-In-System wird ebenfalls geändert. Gegenstände, die aus Blaupausen und dem Item Shop, stammen und "Legacy-Inhalte aus Kisten" können nach dem Dezember-Update nicht mehr eingetauscht werden. Um das Inventar etwas übersichtlicher zu machen, wird zuglich eine "Archiv-Funktion" für Gegenstände eingeführt.Darüber hinaus werden die ersten drei DLC-Pakete ab dem 4. Dezember (kostenlos) im Basisspiel enthalten sein. Gemeint sind Supersonic Fury, Revenge of the Battle-Cars und Chaos Run. Damit dürfen alle Spieler auf die Fahrzeuge Dominus, Takumi, Scarab, Zippy, Ripper und Grog zugreifen. Der Rocket Pass 5 soll in der Update-Woche ebenfalls an den Start gehen. Gleiches gilt für Competitive Season 13. Einen Überblick über das Update findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Haunted Hallows featuring Stranger Things